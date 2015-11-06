全球金市：金价微升但周线跌幅或创八个月来最大，关注美国就业报告

金价本周至今已下跌3.2%，为3月6日当周以来最大周线跌幅。

美联储主席叶伦周三表示，如果接下来的经济数据提供支持，12月可能“加息”。纽约联邦储备银行总裁杜德利当日稍晚对叶伦讲话表示认同。

亚特兰大联储总裁洛克哈特周四称，美联储刻意通过最新政策声明令投资者相信12月可能升息，这一作法已获得成功。

升息料将导致非孳息资产黄金的需求遭受冲击。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量暴跌至671.77吨，为8月中以来最低。该基金仅周四就流出8.34吨，为7月17日以来最大单日下滑。

今日稍晚的美国非农就业数据若表现稳健，则将进一步巩固12月升息预期。对经济学家的调查显示，美国10月非农就业岗位可能增加18万个，大大高于8月和9月的月均值13.9万个。

现货银 和现货铂金 料连续第三周下滑。现货钯金 跌10%，可能录得2011年9月以来最大周线跌幅。(完)

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