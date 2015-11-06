《香港报摘》--其他报纸重要消息11月6日

* 明报：

--虽然市场资金重投股市，A股也重上3,500点，但连日来外资却持续沽出A股，连带港股也出现沽压，如一向追踪恒指表现的盈富基金 一连两日成为大市沽空最大的股份。有分析指，盈富基金沽压沉重，可能与期指炒作相关。

* 苹果日报：

--上市短短四日的创业板新股Fraser 自周一挂牌升至最高位5港元后，连续数天急泻，至昨日以接近配售价0.2港元收市，累计跌近九成半。

* 东方日报：

--尖沙咀君怡酒店东主刘希泳前日被廉政公署拘捕并落案控以三项欺诈罪名。廉署指刘希泳于五年前先后三度向中国工商银行（亚洲）有限公司贷款合共2亿港元，讹称贷款会作翻新酒店用途，并称已将该三笔款项支付予一间建筑设计公司。

--花旗发表报告指，除非香港楼价跌幅达四成，本地银行的资产质素才会面对较大压力，若楼价下挫三成，在2012年入市的投资者仅＂打个和＂（打平），对银行资产质素影响温和。

* 文汇报：

--宏峰太平洋 公布，与参股之百成电车组合营，并获百成集团制造之载客巴士、旅游车于大中华地区的独家销售权。宏峰太平洋执董冯志坚称，公司打算在中国、台湾及香港进行路演，暂时未开始接收订单。（完）