港报社评：北京藉习马会，为两岸设金刚箍--经济日报11月6日

台湾马英九总统昨指，习马会是两岸领导人会面常态化第一步。北京试图为两岸关系设金刚箍，在台湾民众普遍盼两岸和平下，蔡英文亦不得不戴，台岛纵政党轮替亦可稳两岸大局。

国家主席习近平与台湾的马英九总统，明天将在新加坡作历史性会面。马英九昨表示将藉今次习马会，推动两岸领导人会面常态化。更堪玩味的是绿营急速变脸，前天狠批马英九＂卖台＂、甚至扬言要弹劾他，昨天却急急灭火，民进党主席蔡英文更指若赢得大选，将不排除依样画葫芦，举行习蔡会。

对民进党而言，两岸领导人会面的消息爆出后，反射动作固然是将卖台帽子扣在马英九头上。惟当民进党回过神来，了解到普遍台湾民众觉得习马会对两岸和平利多于弊、见面比不见面好，尤其蔡英文在上届大选落败，关键正是民众对她维护两岸和平信心不足，故今次蔡英文亦要顺应岛内民情，半推半就附和习马会。

其实此亦正正反映北京的盘算，因今次习马会成事，最大得益当然是卸任在职的马英九，赢取促成台海和平的更高历史定位，北京俨如向马送大礼。惟北京非白白松章，而是要藉习马会，为两岸关系设下金刚箍，图稳住未来两岸关系大局。

此因台独色彩挥之难散的蔡英文，明年赢得总统大选机会极高，两岸关系自难乐观；但就算国民党的朱立伦侥幸获胜，但在岛内的本土主义日益高涨、美国又加紧重返亚洲图遏制大陆下，两岸关系阴霾亦不少。

而北京看准台岛民众盼两岸续保和平的心态，透过放出两岸领导人会面可常态化的气球，以设定两岸和平新标准。蔡英文又或未来其他台湾领导人，亦不得不带上此金刚箍，因若对大陆摆出对抗态度，甚至显露台独意图，令两岸领导人接触中断，势升高台海紧张，难免惹台湾民意反弹，恐被选民以选票惩罚。

惟北京的如意算盘能打得多响亮，仍属未知。如陈水扁2000年上任后，大陆曾中断大陆海协会与台湾海基会的接触，以＂惩罚＂陈水扁。惟陈水扁任内的台独动作却变本加厉，直至他完成八年任期，台岛民众对两岸交恶的厌烦达临界点，选马英九接任后，两岸关系才逐步返回正轨。

在台岛可能现政党轮替，以及中美在台海较劲等诸多变数下，两岸领导人会面常态化此金刚箍能发挥多大效用仍难逆料，但起码增设新的稳定器，在暗涌处处的台海以图稳住两岸关系的船舵。（完）

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