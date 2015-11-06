《汇市简讯》英镑/日圆大跌，英国央行温和报告迫使多头退位

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* 隔夜市场英镑下挫，受英国央行温和的季度通胀报告影响，升息时间料将推后

* 这与美联储12月升息的预期形成对比

* 英镑/日圆从187.66挫跌，在新西兰早盘低见184.93

* 汇价因多头已出脱仓位而较持稳，但走势仍将迟滞

* 目前为止交投区间在185.00-21，可能持续至备受关注的美国非农就业报告公布前

* 小时图一目均衡转换线切入位在185.26，200小时移动均线切入位为185.62，日线图一目均衡线在185.77，200日移动均线切入位为185.82 (完)

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