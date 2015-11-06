《汇市简讯》英镑/日圆大跌，英国央行温和报告迫使多头退位

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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0057 GMT
* 隔夜市场英镑下挫，受英国央行温和的季度通胀报告影响，升息时间料将推后
* 这与美联储12月升息的预期形成对比
* 英镑/日圆从187.66挫跌，在新西兰早盘低见184.93
* 汇价因多头已出脱仓位而较持稳，但走势仍将迟滞
* 目前为止交投区间在185.00-21，可能持续至备受关注的美国非农就业报告公布前
* 小时图一目均衡转换线切入位在185.26，200小时移动均线切入位为185.62，日线图一目均衡线在185.77，200日移动均线切入位为185.82 (完)
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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选