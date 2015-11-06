港报社评：＂习马会＂搭桥 助国民党转化选举红利--信报11月6日

＂不是为下一次选举，而是为下一代幸福，希望让两岸领导人会晤常态化迈出第一步。＂对于即将于明天在新加坡举行的历史性＂习马会＂（台湾称之为＂马习会＂），台湾的马英九总统昨天如是说。

相隔66年，海峡两岸＂互不承认主权＂的最高执政者终于破天荒会晤，真的与台湾的选举无关吗？如果没有考虑到选举因素，如日方中的国家主席习近平，相信不会决定在这个时候放下身段，跟任期只余几个月又民望低迷的马英九来个星洲约会。最合理的推测，正正是因为国民党江河日下，陷入选举的泥淖，莫说总统大选完全没有取胜的把握，连立法院立委选举也有机会输得一塌糊涂，习近平才愿意利用两岸领导人会晤的契机，为国民党制造议题，藉此反击民进党。

须知道，民进党主席蔡英文作为炙手可热的总统参选人，最弱的一环乃两岸政策，能够提出来的仅仅是语焉不详的＂维持现状＂，模糊得似有还无；习近平与马英九见一见面，无论谈了什么，不管有何意义，引起热议的两岸政策必然成为国民党抢夺选票的利器。这正可解释台湾绿营缘何激烈反对＂习马会＂，蔡英文直指此意图影响台岛大选、伤害台湾民主政治。不过，陆委会主委夏立言称，民调显示八成以上台湾民众支持两岸领导人会面。而从台湾股市昨天的正面反应，也可窥民情一斑。

换言之，＂习马会＂相信有助拉抬国民党低迷的选情，最低限度防止民进党赢得太嚣张。否则，要是下届总统是蔡英文，立法院控制权又落入民进党手里，北京政府不得不再一次直接面对棘手的台独问题。

＂习马会＂的特色是一切从简，双方不用正式头衔，互称＂先生＂，不会签署任何协议，不会发表联合声明。如无意外，这是一场象征性意义远远大于实质性成果的礼节性会晤。然而姑勿论怎样，假如这种会晤真的常态化，又假如下届总统果然是蔡英文，将会对民进党构成一定的压力，因为该党不承认两岸关系的＂九二共识＂，蔡英文要是跟习近平会晤，＂维持现状＂不知该如何谈起。当然，现在的蔡英文不会把话说死，不会表明拒绝与大陆领导人见面，所以她不能排除当选总统之后＂习蔡会＂的可能，只是提出必须建基于三项条件：对等尊严、公开透明、不涉及政治前提。

马英九表示，两岸过去七年半以来，签订23项涵盖各领域的协议，创造巨大和平红利，带来66年两岸关系最和平稳定阶段。他说未来两岸关系，消极方面要降低敌意，避免偏离正道；积极方面要扩大交流、深化合作。由此可见，马英九以两岸政策作为自己任内七年半的最大功绩，而＂习马会＂则是其功绩的高峰，并足以名留青史。

如此和平红利，能够转化为国民党的选举红利吗？那就得视乎现任国民党主席朱立伦的修为了。不久前，国民党的正式总统参选人是洪秀柱，可惜她是一位没有太多政治能量的＂弱质女子＂，而且她提出的两岸政策赫然是＂一中同表＂，不符＂一中各表＂的党内立场。结果，国民党决定阵前易将，硬生生挤掉洪秀柱，改由朱立伦挂帅亲征。

先不论＂换柱＂的正当性与否，朱立伦取而代之，以党主席的身份角逐总统，胜算有多大？看情况，朱立伦将会以己之长攻彼之短，不断在两岸政策方面制造议题，让蔡英文的软肋表露无遗。两位＂先生＂会面之后，两岸议题势必持续发酵，台湾如何与大陆保持经贸关系，将会是选民考虑的重要问题，这都有利于朱立伦的选举工程，即使最终当不上总统，起码要守得住立法院的半壁江山。

马英九强调，明年谁当总统无法预测，他能做的就是任期内把这座桥搭好，无论谁当选，都可以很快上桥渡河。这座桥怎样搭，且看明天星洲约会，习先生和马先生的搭桥手艺。（完）

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