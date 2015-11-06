港报社评：中央与反对派决战？香港情势缘何至此--明报11月6日

习近平与马英九明日在新加坡的会面，无疑是承载着当年国共内战、 隔岸分治的斗争历史；现在两岸理论上还处于敌对状态，而这对老对手目 前的实权人物要坐下来谈＂一个中国＂事务，无论达至什么成果，都是具 备里程碑意义的大事。反观香港，历来与中央不存在敌我斗争，现实上中 央已经全面掌控香港，不过此际有说法指香港事务发展至＂中央与香港的 衆多反对势力对决、决战或摊牌之局＂；设若说法符合实情，则中央与香 港的关系弄至剑拔弩张，使人唏嘘不已。 民进党主席蔡英文曾经高调批评＂习马会＂，但是她昨日转口风，说 当选总统后并不排除＂蔡习会＂。蔡英文调整取态，主要是考虑到选情。 据台湾陆委会的民意调查，支持双方以领导人互称的会面高达76.6%；蔡 英文的两岸政策一直备受质疑，若她抗拒与大陆领导人会面，有可能流失 中间选民。蔡英文主张台独，迫使她在两岸事务向中间调整的，主要是台 湾民衆在两岸关系的欲求，蔡英文只能顺势而行。台湾民衆知道只要大陆 和台湾坐下来谈，两岸情势就不会太差，若双边沟通互动渠道蔽塞，然后 各自叫板，则两岸局势就不妙了。陈水扁执政后期，两岸就是处于这种景 况。 反观香港，近年与中央关系有倒退迹象，特别是就2017年普选特首的 安排，中央与反对派进行了一场短兵相接的对抗。较早前，港澳办官员曾 来港与民主党会晤，人们憧憬中央恢复与民主派沟通，重建互信，为香港 管治困局找到出路。不过，类似接触好像戛然而止，未见持续进行。近日 ，全国港澳研究会副会长刘兆佳在新书描述内地与香港的关系和中央处理 香港事务的取态，使人对香港事态感到忧虑。 刘兆佳指出，中央与反对派因为普选争议、政改失败而势成水火，严 重缺乏互相尊重与互信，期望协商来解决对＂一国两制＂的分歧已是不切 实际；他说＂现在是一个中央与香港的衆多反对势力『对决』、『决战』 或『摊牌』之局＂。刘兆佳认为根本没有＂中间路线＂或＂第三条道路＂ 可言，主要是与中央对话合作还是对抗斗争的选择。若刘兆佳的描述确切 反映中央的立场和将诉诸的行动，则对港政策就显得杀气腾腾了。 政改失败，是否等于中央与民主派再没有对话空间？事实并非如此。 检视政改争议，泛民阵营固然有人提出激进主张和诉求，更多政党与学者 都提出了被认为反映中间温和大多数诉求的方案，只是中央未予回应而已 。再就民主派争取普选而言，由1988年争取立法会直选议席开始，与中央 的立场取态都不同，但是历年大大小小政制争议，中央与民主派的扞格， 都只属于人民内部矛盾，唯独特首普选争议上升到敌我矛盾层次。不过， 涉及的只是少数人，大多数民主派与港人都未视政改为与中央斗争至你死 我活的议题。 香港事务在中国整体格局是一个独特个案。当年，中央提出一国两制 处理香港的独特性，保留香港与大陆的制度之异；最重要的是历来中央都 以内部矛盾体待香港的制度争议，包括政改。不过，刘兆佳提到就＂一国 两制＂的分歧，中央将与反对势力对决、决战和摊牌；若属实，则中央将 采取的手段就不再和风细雨，而是急风惊雷的敌我斗争了。刘兆佳在书中 形容现在处于关键和严峻时刻，他相信最终取胜的必然是中央。 刘兆佳研究香港问题数十年，曾任中央政策组首席顾问逾10年，参与 管治香港，他对香港问题和事务的掌握、了解和研判早获肯定，近年参与 全国港澳研究会的工作，相信更掌握中央对港政策的信息。现在刘兆佳描 述将发生的中央与反对势力互动，完全超逾30多年来港人就香港问题的经 验范围；敌我斗争若爆发，香港会是怎样的局面，就算如刘兆佳预测中央 必胜，则届时＂一国两制＂会是怎样的景况、斗争之后香港人心都回归了 ？这些都是无法使人释然的问题。 香港反对派、反对势力，争的是两制之异，所使用手段历来理性温和 。近年出现一些激进、激烈手段，只是极少数人的哗衆取宠操作，主流社 会都不认同；若为这小撮人的激越而把港人卷入斗争之中，绝不公平，而 且这种斗争极可能把一些温和派推向对立面，制造更多＂敌人＂。所谓胜 负得失，需要更深入和仔细的思考。另外，重要的是大多数港人都认为中 央与反对派应该保持沟通对话，化解矛盾，重建互信。 当年血战过的共产党和国民党，现在的领导人可以会面商讨国事；香 港的反对派、反对势力与中央根本就无血海深仇。当年廖承志写信给蒋经 国，以＂渡尽劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇＂，降低了两岸敌意；今日中 央对待香港，宜应以＂千里修书只为墙，让他三尺又何妨＂的胸怀，化解 内地与香港的矛盾，而非埋首斗争。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘