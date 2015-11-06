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市场报道 | 2015年 11月 6日 星期五 16:30 BJT

欧元区数据：9月EZFIG指标显示通胀压力进一步消退--ECRI

路透伦敦11月6日 - 周五公布的欧元区未来通胀指标(EZFIG)显示，欧元区通胀压力进一步消退，表明欧洲央行买债计划的作用不大。该指标旨在预测周期趋势。

EZFIG是经济周期研究所(ECRI)公布的通胀展望指标。9月该指标从前月的98.6降至98.5。

“随着9月EZFIG进一步降至七个月低位，欧元区的通胀压力仍在降低当中，”ECRI营运长Lakshman Achuthan表示。

尽管欧洲央行自3月以来每月透过买债计划挹注了600亿欧元的资金，10月时欧元区的物价仍较上年同期持平，这使得欧洲央行仍有进一步宽松货币政策的压力。

上周路透调查显示，欧洲央行12月很有可能再次宽松政策，增加或延长其刺激计划，并进一步调降原本就已经是负的存款利率。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)

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