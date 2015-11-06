港报社评：遏止黑店宰旅客，要打大老虎--星岛日报11月6日

海关首次拘捕涉嫌有份威吓超廉旅行团内地客购物的店铺负责人，单 一拘捕行动不足以摧毁这条逾百亿元生意的＂产业链＂，当局需要鼓励受 害人积极举报，让法庭有足够证据重罚，以保障旅客消费者利益，让本港 旅游业在良好经营手法和声誉下健康发展。 《商品说明条例》把禁止损害消费者权益的行为，扩大至作出虚假商 品说明、误导性遗漏、具威吓性的营业行为、饵诱式广告宣传、先诱后转 销售行为，以及不当地接受付款。生效两年以来，海关已经作出100多宗 检控，定罪者包括威吓顾客买套餐服务的美容中心店员，有＂以斤代両＂ 诱骗顾客的药行店员。 可是，对于恶名昭彰的威吓内地来港旅行团员购物的行为，至今仍然 未有一宗检控。偏偏这种经营手法特别严重，美容中心和药行的顾客，都 是零星个别的消费行为，零负团费的强逼购物行动，却是一团团地安排旅 客到这些指定＂黑店＂消费，留港时间短，行程身不由己，一些远道来港 的旅客，就算觉得自己被宰割，都未必有时间投诉。当局收到的投诉数字 ，只是冰山一角。 经营者威吓旅客以极不合理、远超市价的价钱来购物，以大赚一笔， 不止令部分上过当的内地人不愿再来港旅游，当中产生的旅客和导游纠纷 ，更一再闹出命案，惹起神州公愤，网上流行＂罢游香港＂的论调，一些 内地人亦觉得香港处处黑店。这样，正当经营的旅行社和商店被这些害群 之马连累，打击旅游和零售业，整个香港的声誉都蒙污。 以往内地人出外受到诸多限制，别无选择地来港。今天却有日韩等众 多目的地选择，本港在吸引旅客方面已经因为港元强势而吃亏，更不应让 其他因素加剧赶客。 今次海关高调拘人，同时在这类商铺林立的街道派单张，导致商铺昨 晨不敢宰客，并且有助向内地居民展示打击宰客店铺的决心。不过，单靠 一天的行动，解决不了问题。要持之以恒，就要靠社会多方面的配合。 海关要把不良经营者绳之以法，首先须有人证。威吓购物行为受害者 众，肯作出投诉者只占极小比例。海关今次收到旅游业议会转介个案，投 诉人肯作证，才得以作出拘捕行动。 过去曾经有＂以斤代両＂受害旅客重返香港＂放蛇＂，偷录过程后报 案，令店员受到法律制裁。当局要加强宣传，鼓励更多受害人挺身作证， 集腋成裘向法庭证实其严重性和普遍性，说服法庭施以重罚。 根据法例，这类不良销售行为的最高刑罚，是罚款50万元和监禁五年 ，实际遭检控的多是店员，判囚10星期至半年不等。店员多是奉命行事， 老板往往改个店名，聘请另一批店员依然故我。今次海关拘捕涉嫌威吓旅 行团员店铺的负责人，比只拘捕店员进步，幕后大老板的责任却未清楚， 当局须从打苍蝇进展到打老虎，来遏止歪风。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘