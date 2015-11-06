港报社评：以最大诚意和自信，铸两岸关系里程碑--文汇报11月6日

两岸领导人习近平、马英九明天(11月7日)在新加坡的会面，将开启 两岸领导人直接交流沟通的新篇，标志着两岸在坚持＂九二共识＂及一个 中国原则的基础上，共同肩负起将两岸和平发展关系推进到更高层次的历 史责任。习近平总书记一直以来都以最大的诚意和自信，全力推动两岸关 系向前发展，既坚持原则，又灵活务实，化解影响两岸最高领导人会面的 一个个难题，最终实现了两岸关系发展历程中的历史性飞跃，铸就了两岸 关系发展的新里程碑。 岁月流逝，海峡两岸的中国人曾经走过一段风雨如晦的日子。从军事 冲突到政治对峙，直至上世纪八十年代末才打破坚冰，开启交流往来之门 。其后，两岸关系历经风雨、波折，最终在民族大义和两岸同胞福祉的共 识下，国共两党领导人作出了正确的历史抉择，推动两岸关系转入坦途。 在这个过程中，习近平一直都有关注和参与。1985年，32岁的习近平从河 北调到福建，从厦门市委常委到福建省省长，在这个对台工作的最前线上 ，一做就是17年。他当选中共中央总书记后，更是亲自主导对台工作，在 历次与台湾各界人士的会见中，发表了多次讲话，阐述了对两岸关系的信 心、耐心、诚心以及＂推动两岸关系和平发展、促进两岸和平统一＂的决 心，推动着两岸民众团结一心，肩负起历史赋予的神圣使命，努力构建两 岸和平发展大格局。 当然，由于历史和现实等方面的原因，两岸关系也遇到一些困难和阻 力。习总书记全面分析了两岸关系的复杂性，强调要坚持增进互信、良性 互动、求同存异、务实进取，指出只要都从＂两岸一家亲＂的理念出发， 将心比心，以诚相待，就没有什么心结不能化解，没有什么困难不能克服 。这些论断，反映出习总书记对两岸之间解决分歧、推动发展的最大诚意 和自信，而这次＂习马会＂得以实现，更证明了习总书记论断的正确。例 如，过往谈到两岸最高领导人会面议题时，＂称呼＂、＂身份＂问题如何 解决，双方一直都在协调摸索。如今，在大陆方面提出的灵活务实、化解 分歧的建议下，经过两岸双方协商，这个难题终于得以解决，双方会面以 两岸领导人身份和名义举行，见面时互称＂先生＂，这可谓在两岸政治分 歧尚未彻底解决的情况下，根据一个中国原则作出的务实安排，充分体现 了搁置争议、相互尊重、求同化异的精神，更为今后双方高层互动合作提 供了良好的范例。 在两岸领导人即将会面之时，人们不禁想起今年9月份纪念抗战胜利7 0周年之际，习总书记曾表示：＂透过近代历史风云，两岸同胞深刻体会 到，大陆和台湾是不可分割的命运共同体，我们的命运从来都是紧紧连在 一起的。国家强大、民族强盛，是包括台湾同胞在内的每一个中国人生存 、发展、尊严的保障。＂事实已经并将继续证明，目前两岸共同走上的和 平发展道路，是一条维护两岸和平、促进共同发展、走向民族复兴、造福 两岸同胞的正确道路，更是历史发展的必然之路。两岸民众都期盼此次两 岸领导人的会面，将引领两岸和平发展之路走得更宽广、更顺利、更长远 。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘