台湾汇市：台币盘初实质汇价区间盘整，等待周末变数厘清

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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路透台北11月6日 - 台币兑美元 周五盘初实质汇价区间盘整，未见明确方向。交易员表示，市场观望周五美国非农就业数据及周六两岸领导人〞习马会〞结果。
交易员表示，今日外资买卖美元皆有，汇出力道稍大一些。至于本地的买卖盘未见明显扩增，市场审慎观望周末的变数。
〞大家部位调整一下，韩元也没有太大的变动，〞一位本地汇银人士表示。
他们表示，亚币若是趋升，央行阻升台币的动作也不大，会让台币随着亚币方向波动。若是台币兑美元的行情相对韩元汇价强势，央行料促贬台币动作更明显。今日为止央行在汇市动作不大。 。
周六下午两岸领导人习近平和马英九将在新加坡会面。
本地时间10:56，台股 下跌1.31%，报8,734.8点；韩元 在1,138.4，上日收在1,138.5。
台币早盘实质交易区间落在32.385-32.470；上日在32.343-32.420。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月期美元/台币换汇点在价平附近；目前一个月美元/台币远汇 报32.420/32.440，上日收在32.430。
交易员预测今日实质交易区间：
• 32.350 -32.480
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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