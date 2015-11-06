台湾汇市：台币盘初实质汇价区间盘整，等待周末变数厘清

交易员表示，今日外资买卖美元皆有，汇出力道稍大一些。至于本地的买卖盘未见明显扩增，市场审慎观望周末的变数。

〞大家部位调整一下，韩元也没有太大的变动，〞一位本地汇银人士表示。

他们表示，亚币若是趋升，央行阻升台币的动作也不大，会让台币随着亚币方向波动。若是台币兑美元的行情相对韩元汇价强势，央行料促贬台币动作更明显。今日为止央行在汇市动作不大。 。