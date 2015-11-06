国际油市：油价小涨，但供应过剩和强势美元造成拖累

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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“我们最近未看到显示油市走向改变的迹象，”法国投资银行Natixis表示。
“只要市场依然供应过剩，油价就会继续承压，”该行表示，意指全球原油日产量高出需求100-200万桶。
美元走强也被视为大宗商品市场的拖累，因这会令大宗商品对使用其他货币的进口国而言更贵。
“对于美联储将会升息的预期增强，将令大宗商品价格承受更大的下行压力，”澳新银行周五表示。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/徐文焰；审校 戴素萍/于春红)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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