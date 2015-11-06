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货币新闻 | 2015年 11月 6日 星期五 09:54 BJT

国际油市：油价小涨，但供应过剩和强势美元造成拖累

“我们最近未看到显示油市走向改变的迹象，”法国投资银行Natixis表示。

“只要市场依然供应过剩，油价就会继续承压，”该行表示，意指全球原油日产量高出需求100-200万桶。

美元走强也被视为大宗商品市场的拖累，因这会令大宗商品对使用其他货币的进口国而言更贵。

“对于美联储将会升息的预期增强，将令大宗商品价格承受更大的下行压力，”澳新银行周五表示。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/徐文焰；审校 戴素萍/于春红)

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