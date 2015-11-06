金属期市：伦铜在五周低点附近持稳，美国非农就业报告公布在即

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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美国上周初请失业金人数创下八个月来最大增幅，但仍符合良好劳动市场的表现。
德国9月工业订单意外下滑，主要因为海外需求趋弱，暗示德国经济在年底可能动力减弱。
中国商务部报告预计，今年中国出口规模将基本与上年持平，全年进口将呈现较大幅度下降，并拖累总体进出口出现下降。 但全球需求可能持续疲弱。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/陈宗琦；审校 戴素萍/杜明霞)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选