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亚洲 | 2015年 11月 6日 星期五 10:00 BJT

金属期市：伦铜在五周低点附近持稳，美国非农就业报告公布在即

美国上周初请失业金人数创下八个月来最大增幅，但仍符合良好劳动市场的表现。

德国9月工业订单意外下滑，主要因为海外需求趋弱，暗示德国经济在年底可能动力减弱。

中国商务部报告预计，今年中国出口规模将基本与上年持平，全年进口将呈现较大幅度下降，并拖累总体进出口出现下降。 但全球需求可能持续疲弱。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/陈宗琦；审校 戴素萍/杜明霞)

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