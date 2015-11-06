《独家新闻》“伊斯兰国”与叙利亚反抗军交战中曾使用化学武器--消息

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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(本文由路透中文网编译提供)
路透海牙11月5日（记者 Anthony Deutsch） - 禁止化学武器组织（OPCW）一份报告显示，化学武器专家认定有人在一个叙利亚城镇使用了芥子气，而“伊斯兰国”武装与叙利亚反抗军在这里交战。
这份机密报告的日期为10月29日，路透看到了报告摘要。报告称非常确定8月21日在阿勒颇以北的城镇马雷亚（Marea），至少有两人曝露在硫芥子气中。
“有一名婴儿的死亡很可能是硫芥子气所致。”报告称。
这是在叙利亚同意摧毁其所有化学武器包括硫芥子气以来，官方首次证实有人在叙利亚使用了硫芥子气。
报告未提到“伊斯兰国”，因报告的任务是查明事实，不负责分清责任方。但外交消息人士指出，当时是“伊斯兰国”与叙利亚反抗武装在马雷亚交战中使用了化学武器。
“主要问题是硫芥子气从何而来，”一名消息人士说，“要么他们（伊斯兰国）已经有能力自己生产，要么是他们取得了某处未曾公开的库存。这两种可能性都令人担忧。”（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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