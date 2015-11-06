全球金融：美联储及IMF官员称，大型银行文化仍潜伏稳定性风险

路透纽约11月5日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)及国际货币基金组织(IMF)高级官员周四称，全球金融危机深渊已过去七年，但全球大型银行内部文化仍可能成为不稳定的源头，为不当行为埋下隐患，对此还需作出更多努力加以改革。

在一次由银行人士和监管者参与的会议上，纽约联邦储备银行总裁杜德利最先发言，警告称金融机构的公信力已经受损，并敦促华尔街将关注重点从挑拣“坏苹果”转移到改善“苹果筐”的质量方面。

IMF总裁拉加德进一步施压，称银行人士巨大的力量意味着他们必须秉持最高的道德标准，但也指出在金融危机期间存在鲁莽行为，过后又出现一些不当做法。

美国及其它地区的监管机构一直在护卫因2007-2009年金融危机而采取的法律法规，认为尽管有时稍显繁琐，但仍有必要继续实施，以确保不会重蹈覆辙。

近来，在全球最大型银行陷入利率操纵等丑闻的背景下，杜德利及其他官员称，不仅仅是流动性和资本，道德和文化也是稳定性的来源。此次在纽约举行会议的目的就是要传达这一思想；与会者包括花旗 的高沛德(Michael Corbat)和摩根士丹利 的戈尔曼(James Gorman)等大型银行执行长。