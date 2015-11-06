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货币新闻 | 2015年 11月 6日 星期五 10:23 BJT

芝加哥期市：需求疲弱和天气因素打压小麦期货续跌，但周线可能上涨

12月小麦 周线上涨0.5%，为连续第二周上扬。

美国农业部(USDA)公布去，截至10月29日当周2015/16年度小麦出口销售为8.46万吨，低于贸易商预估的30万-50万吨区间，为9月24日以来最低一周水平。

USDA数据显示，当前销售年度美国小麦出口销售落后上年同期17%，大豆和玉米出口销售分别较上年同期落后22%和32%。

农业部数据还显示，上周美国大豆出口净销售量也降至三个月最低水平。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 524.75 -1.50 -0.29% -0.29% 509.25 64

CBOT玉米 374.50 0.00 +0.00% -1.58% 382.58 39

CBOT大豆 865.75 1.75 +0.20% -2.06% 888.88 35

CBOT稻米 $12.46 $0.01 +0.04% +0.12% $12.72 60

美国原油 $45.35 $0.15 +0.33% -2.09% $46.13 47

汇率

欧元/美元 $1.088 $0.000 +0.03% +0.20%

美元/澳元 0.714 0.000 -0.01% -0.10%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/刘秀红；审校 李爽/李婷仪)

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