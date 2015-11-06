芝加哥期市：需求疲弱和天气因素打压小麦期货续跌，但周线可能上涨

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
12月小麦 周线上涨0.5%，为连续第二周上扬。
美国农业部(USDA)公布去，截至10月29日当周2015/16年度小麦出口销售为8.46万吨，低于贸易商预估的30万-50万吨区间，为9月24日以来最低一周水平。
USDA数据显示，当前销售年度美国小麦出口销售落后上年同期17%，大豆和玉米出口销售分别较上年同期落后22%和32%。
农业部数据还显示，上周美国大豆出口净销售量也降至三个月最低水平。
--------------------------------0131 GMT----------------------------
合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 524.75 -1.50 -0.29% -0.29% 509.25 64
CBOT玉米 374.50 0.00 +0.00% -1.58% 382.58 39
CBOT大豆 865.75 1.75 +0.20% -2.06% 888.88 35
CBOT稻米 $12.46 $0.01 +0.04% +0.12% $12.72 60
美国原油 $45.35 $0.15 +0.33% -2.09% $46.13 47
汇率
欧元/美元 $1.088 $0.000 +0.03% +0.20%
美元/澳元 0.714 0.000 -0.01% -0.10%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/刘秀红；审校 李爽/李婷仪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选