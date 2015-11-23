新债招标：台湾鸿海五年无担债以1.20%定价，七年期利率1.40%

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透台北11月23日 - 全球最大消费电子产品代工厂--台湾鸿海 表示，其104-4期无担保公司债三年、五年、七年券利率分别以1.00%、1.20%、1.40%定价，发行金额则各为15亿台币、39亿台币、14亿台币。
鸿海并指出，该期公司债二年期、四年期、六年期、10年期及12年期则以0.92%、1.09%、1.28%、1.75%、1.95%定价，发行金额分别为11亿台币、7亿台币、1亿台币、1亿台币、2亿台币。
本次鸿海公司债总计发行90亿台币，将于11月30日交割，募得价款将用以偿还短期负债。
鸿海在中华信评的评等为"twAA+"。
以下为2015年指标公司债五年期的发行情况：
公司 招标时间 发行利率/金额(台币) 信用评等
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鸿海 11月初 1.20%/39亿 twAA+
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鸿海 9月中 1.25%/28亿 twAA+
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台电 8月26日 1.15%/38亿 twAAA
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鸿海 6月中 1.39%/22亿 twAA+
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中油 6月8日 1.30%/75亿 Fitch A+
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台电 4月27日 1.35%/24亿 twAAA
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鸿海 3月底 1.44%/23亿 twAA+
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开发金 3月底 1.42%/60亿 twAA
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台电 3月6日 1.43%/48亿 twAAA
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远东新世纪 1月 1.38%/26亿 twAA-
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富邦金 1月 1.38%/61亿 twAA
----------------------------------------------------(完)
参看鸿海相关新闻，请点选 (记者 詹静宜 ；审校 高洁如)
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