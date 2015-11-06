澳新汇市：美联储升息前景压制澳元，新西兰元本周走势艰难

外界对新西兰央行将于12月进一步放宽政策的臆测升温，打压新西兰元/美元 。

新西兰元/美元本周下跌2.4%，为9月初以来最大单周跌幅，最新报0.6607美元，距离本周触及的一个月低点0.6574不远。

如果跌破这个价位，可能下看0.65美元。

澳元无法在0.72美元上方站稳，部分因为在0.7225美元遭遇强劲的技术面阻力，以及铁矿石价格下跌。

不过主因还是美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息的可能性升温，这盖过了澳洲央行对经济成长的相对乐观展望。

目前的焦点在于美国10月非农就业报告，根据路透调查，非农就业岗位料增加18万个。

“乐观的数据将令市场对美联储12月升息的预期愈加坚定，这使得澳元的下行压力增加，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)在报告中表示。

澳元的支撑位于双底部的0.7105美元。(完)

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