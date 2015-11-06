《路透晚报》--11月6日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：十三五要迈向中高端水平，释放经济中高速增长潜力--总理

中国国务院总理李克强周五撰文称，就十三五（2016-2020年）规划建议做出阐述称，保持经济中高速增长是长期任务，未来五年需保持年均经济增长6.5%以上，为此应通过转型升级使产业迈向中高端水平，努力释放经济潜在增长率。

--《财经洞察》中国副财长表态为明年财政大扩张埋伏笔？

中国的赤字率和负债率一直是外界关注的焦点，尤其是眼下经济下行压力加大，中国要实现“十三五”确定的保持经济中高速增长，学界不乏中国应扩大赤字规模的建议。中国财政部副部长朱光耀周五称，当前全球经济面临2009年以来最为严峻复杂的形势，从金融危机的教训中，需要考虑传统的经济学理论是否要做调整，3%的赤字率红线、60%的负债率红线是否可以反思调整。

--《综述》中国经济下行压力短期难消，十三五前期将保持宽松政策基调

中国国家主席习近平在“十三五”（2016-2020年）规划建议说明中有关“未来五年年均经济增速不应低于6.5%”的表述，让担心中国经济下行的人士吃了定心丸。不过诸多专家认为，在严峻的通缩形势之下，明后年中国经济恐怕还面临较大下行压力，甚至可能跌破平均增速。

--中国经济：财政资金未及时支出，部分重点建设项目推进缓慢--审计署

中国审计署周五公布稳增长等政策措施贯彻落实跟踪审计结果显示，一些财政资金未及时支出，部门和地区还存在贯彻落实民生领域政策措施不到位，部分重点建设项目推进缓慢等问题，有关制度障碍亟需切实破除。

--中国贸易：今年出口料基本与上年持平，进口将大幅下降--商务部报告

中国商务部周四发布报告预计，今年中国出口规模将基本与上年持平，全年进口将呈现较大幅度下降，并拖累总体进出口出现下降；但从全球范围看，中国对外贸易发展状况相对较好，降幅低于全球贸易平均降幅，也低于大多数主要经济体的外贸降幅。

--中国经济：财政政策应从财政投资刺激转向为企业减负--货币政策委员

中国央行货币政策委员会委员白重恩周五表示，中国财政政策需要转向，从财政投资刺激转向为企业减负，如减税或降低社保缴费率等；同时还需加速国企改革推动资源进入市场。

--中国经济：出现硬着陆的风险极小--日本央行总裁

日本央行总裁黑田东彦周五表示，中国经济硬着陆的风险极小，因为决策层意识到有必要在刺激短期经济增长的同时推进长期结构性改革。

【金融】

--中国金融：尽早安排救市退出机制，可恢复市场信心--香港金管局总裁

中国入市干预股票市场行动一直备受投资者争议，香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周五称，当市场失效时政府有必要采取非常手段稳定市况，只要中央能够尽早安排好退出机制和继续推动金融改革，就可以有效恢复市场信心。

--全球金融：中国正式申请加入欧洲复兴开发银行，12月中或作出决定

欧洲复兴开发银行(EBRD)周四表示，中国已申请加入该银行，在中国努力增强与欧亚贸易联系后，此举有利于中国扩大其全球影响力。EBRD董事会料下周初将向银行股东建议批准。

【固定收益】

--新债招标：中国一年固息国债中标利率2.41%，接近预期--业内人士

业内人士周五透露，中国财政部上午招标发行的一年期固息国债中标利率为2.41%，接近此前2.40%的市场预测均值。他们并透露，该期债的边际中标利率为2.47%，投标倍数2.15倍。

--新债招标：中国三个月贴现国债加权中标收益率2.3724%--业内人士

业内人士周五透露，中国财政部上午招标的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为2.3724%，较二级市场估值明显偏高。该期债边际中标收益率为2.4522%，投标倍数2.65倍。

--新债招标：云南3-10年专项地方债利率较下限上浮20个bp--业内人士

业内人士周五透露，中国云南省上午招标的3-10年四期专项地方债，中标利率较投标区间下限均上浮20个bp（基点）。三、五、七、10年期中标利率分别为2.95%、3.14%、3.29%和3.29%，对应投标倍数为1.41倍、1.39倍、1.43倍和1.40倍。

--中国货币市场：资金宽松不改回购利率略跌，放杠杆需求致隔夜成交旺盛

中国银行间市场周五主要回购利率略跌，资金面仍维持宽裕局面。交易员表示，放杠杆需求致隔夜品种成交活跃，而可交换债资金在途对部分押信用债的中小机构扰动尚未全消，致其拆借仍显不易。

--中国债市动态：消息面淡静现券窄幅波动，短期延续整理关注下周数据

中国银行间债市周五早盘现券窄幅波动，IRS（利率互换）小幅下滑；上日午后收益率一度在国债期货反弹引领下回落，随着今日期货趋稳，消息面亦淡静，现券暂缺乏推动因素，短期料整理走势将延续。

【外汇】

--《人民币综述》离岸存款难现趋势性下降，贷款派生料成生力军

香港9月人民币存款创出记录最大单月跌幅，台湾的人民币存款亦续现下降，凸显中国811汇改人民币汇率波动的巨大冲击；但分析人士指出，本轮离岸人民币存款减少应视作对前期依赖汇率升值推进国际化使用效果的检验，但可以肯定离岸存款市场难现趋势性下降。

--路透调查：人民币及印度卢比未来一年料走软，但跌幅应有限

路透调查显示，随着美国升息预期提振美元，人民币及印度卢比未来一年料将走软，但跌幅将小于其他新兴市场货币。

--离岸人民币：早盘一度急升逾200点子，与在岸价差缩至不足170点子

离岸人民币兑美元周五早盘半小时内行情上演大反转，从盘中低点6.3790急涨逾200个点子至6.3550，后有所回落，与在岸价差亦由昨日逾250个点子收敛至170个点子以内。交易员表示，此大手笔的突袭急拉一度让市场交易人士有所慌乱。

--中国汇市：人民币早盘小幅下跌，离岸市场干预促跌幅收窄

人民币兑美元即期周五早盘小幅下跌，受中间价连四天走弱至一周低点带动。交易员指出，离岸市场走弱带动在岸盘初一度下跌逾百点，创一周新低，但随后离岸市场遭干预后紧急拉升汇价，带动在岸汇价跌幅收窄。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1.9%续创两个半月新高，中小盘股接力上涨提振大盘

中国股市沪综指周五收升1.9%，连续第三日创两个半月新高。分析师称，今日大盘震荡上行，中小盘股结束调整接力上涨提振大盘，同时龙头板块券商股继续全面上涨，整体量能保持较高水平，结构性反弹行情得以延续。

--《技术分析》中国股市沪综指料继续拓展反弹空间

中国股市沪综指本周先抑后扬，最终放量上扬突破3,500点，量能出现明显放大，市场气氛明显活跃。技术面显示，多头借助券商等权重股发力拉抬，终填补8月下跌过程中形成的最大跳空缺口，短线有望继续震荡上扬，拓展反弹空间；中线看，本周收出大阳并开始突破20周均线，价量配合较好，整体市况继续回暖，后市有望继续上试7,8月份箱体区域中枢3,800点一线。

--《焦点》中国经济放缓，企业重新思考与中国的关系

中国经济放缓正迫使跨国企业把中国经济看成更像是一个发达市场，不再为了增长而猛冲，反而专注在优质业务，或者藉由投资员工来改善生产力。“我们已进入新的阶段，较低增长的新常态，这改变了业务动能，并改变了展望”，福特中国执行长John Lawler在最近于上海举行的美国业务会议上表示。

--中国商品：中国原油期货合约可能推迟至明年推出--消息

石油行业消息人士表示，中国原油期货合约推出时间可能延后至明年，因股市动荡和反腐调查扩大料推迟监管机构最终批准的时间。此前外界预期中国原油期货合约将于10月启动，但三位了解情况的高层消息人士称，该合约在2016年第一季之前不大可能推出。

--中国个股：同方国芯拟定增筹资800亿元，为A股史上第二大再融资方案

中国同方国芯电子股份有限公司周四晚间宣布，拟定向增发筹资至多800亿元人民币。这是A股史上第二大再融资方案，仅次于中国平安最终未能实施的1,600亿元公开增发方案，也是A股市场最大的定向增发筹资方案。 (完)