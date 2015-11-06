全球贵金属：中国黄金投资长期内将减少，因人民币将实现自由兑换

路透伦敦11月5日 - 中国对黄金的需求长期内将下跌，因中国将使人民币实现自由兑换，从而允许储蓄者直接介入外国股票或债券。

在上月公布的最新十三五规划中，中国政府承诺在上海自贸区内率先实现人民币资本项目可兑换。进一步扩大跨境人民币使用，并支持建设国际金融资产交易平台和国际能源交易中心等面向国际的金融市场。

资本自由流动程度提高，最终现金也能自由流动，暗示黄金也将自由流动。

正式地说，中国的普通个人没有涉足债券、股票和地产等海外资产的直接通道，只可以在六家政府批准的外资券商那里进行投资。政府允许投资者持有金条，但不能将之出口。

“相对而言，中国人为何买那么多黄金呢？能经常听到的一个说法是，他们投资其他品种的能力有限，主要因为他们没有介入海外资产的通道，”工银标准银行(ICBC Standard Bank)策略师Tom Kendall称。

“放松这些管制可能将使流出中国的黄金数量大增，并对国内黄金投资需求产生不利影响，”他称。

据世界黄金协会(WGC)最新数据，中国是全球第二大黄金消费国，2014年占全球黄金投资需求的五分之一，为166.4吨。

通过香港这一主要通道，中国2013年进口了创纪录高位的1,158.16吨黄金，去年进口量为813.13吨。中国仅可以珠宝及艺术品的形式出口黄金，不能以金条形式为满足投资目的进行出口。(完)