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亚洲 | 2015年 11月 6日 星期五 11:05 BJT

韩国金融市场：韩股和韩元均持平，关注美国非农就业报告

韩美药品飙升30.0%至711,000韩元，录得主板个股中最大百分比涨幅。

韩国第一家上市廉价航空公司--Jeju Air 接近午盘时跌6.3%。该公司于上周五首日上市。

午盘前外资卖超294亿韩元(2,590万美元)韩股，令指标股指承压。

韩国三年期公债12月合约 下滑0.04点，报109.43。

0222GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,137.4 1,138.5

日圆/韩元 9.3442/521 9.3373

韩国公债期货 * 109.43 109.47

韩国综合股价指数 2,045.57 2,049.41

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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法股CAC-40指数 (编译 李爽/李春喜/刘秀红；审校 王洋)

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