台湾债市：10年券殖利率小升，美非农数据公布前夕多空双方谨慎应对

路透台北11月6日 - 台湾10年104/12R期 公债发行前殖利率周五早盘反转走升；交易员表示，随美债殖利率走扬，且今晚将公布美国非农业就业数据，早盘多方追价意愿不高，空方担心央行可能有动作不敢躁进，致殖利率小升。

他们指出，因短线市场不确定因素较多，且下周将标债，让多空双方都不敢蠢动，料短线殖利率将陷区间盘整。

〞追价力道减弱了，大家都在观望。〞一位大型民营银行交易员说。

他们并称，除美国今晚将公布就业数据、央行未来是否进一步宽松，及明日将登场的〞马习会〞，加上周二将标债，因未来不确定因素较多，多空双方均小心观望，料短线将呈价稳量缩格局。

本地时间10:49时，五年券104/13期殖利率升0.2个基点，报0.7600%；10年104/12R期发行前交易殖利率报1.1901%，升0.11个基点。

交易员预估，今日五年公债104/13期殖利率区间在0.75-0.78%；10年公债104/12R期则在1.17-1.20%。

美国两年期公债收益率触及四年半最高水准，因投资者继续预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在12月升息，而长债收益率也上涨；两年期公债 价格尾盘持平，收益率报0.842%。指标10年期公债 价格跌2/32，收益率从周三尾盘2.230%升至2.236%。

本地时间10:50时，台股加权指数 下跌1.24%。

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