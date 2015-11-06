基金产业：最近一周美国股票基金吸引57亿美元流入--理柏

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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路透纽约11月5日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四的数据显示，美国股票基金连续四周出现净流入，投资者在截至11月4日当周向银行、科技与房地产板块投入44亿美元。
这是上述行业共同基金与上市交易基金(ETF)数月以来的最大资金流入规模，超过能源、医疗保健与公共事业板块的疲弱之势。
资金流入主要集中于美国上市企业，包括Financial Select Sector SPDR基金 ，该基金持有富国银行(Wells Fargo) 、摩根大通 、美国银行 与其他银行股份。理柏表示，该基金当周流入12亿美元，上月基金股价上涨6.2%。
交投活跃的全方位基金--SPDR S&P 500 ETF 则流出12亿美元。
“美联储持续向市场传达更多有关12月升息前景的强硬看法，”理柏研究分析师Pat Keon在报告中表示。
整体而言，当周美国国内股票基金流入43亿美元，非国内股票基金流入14亿美元。
当周高收益债券基金也流入20亿美元资金，五周累计96亿美元。这是自1月底至3月初的六周以来，此类基金持续时间最长的连续资金流入。(完) (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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