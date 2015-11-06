基金产业：最近一周美国股票基金吸引57亿美元流入--理柏

路透纽约11月5日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四的数据显示，美国股票基金连续四周出现净流入，投资者在截至11月4日当周向银行、科技与房地产板块投入44亿美元。

这是上述行业共同基金与上市交易基金(ETF)数月以来的最大资金流入规模，超过能源、医疗保健与公共事业板块的疲弱之势。

资金流入主要集中于美国上市企业，包括Financial Select Sector SPDR基金 ，该基金持有富国银行(Wells Fargo) 、摩根大通 、美国银行 与其他银行股份。理柏表示，该基金当周流入12亿美元，上月基金股价上涨6.2%。

交投活跃的全方位基金--SPDR S&P 500 ETF 则流出12亿美元。

“美联储持续向市场传达更多有关12月升息前景的强硬看法，”理柏研究分析师Pat Keon在报告中表示。

整体而言，当周美国国内股票基金流入43亿美元，非国内股票基金流入14亿美元。