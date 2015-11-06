《汇市简讯》美元指数走势迟滞，但技术信号显示偏向上行

0256 GMT

* 美国非农就业报告公布前，美元指数在亚洲盘呈现狭窄的十字星型态，昨天亦为十字星型态

* 亚洲市场盘整--中国股市沪综指大致持平，日经指数上涨0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.4%

* 动能指标方面，10日与20日移动均线上移，20日波林格区间扩大，看涨格局建立

* 8月高点98.33为初步目标，接着是4月与2015年高点99.99

* 伦敦盘低点97.75与纽约盘高位98.10分别为初步支撑与阻力

* 技术图表：link.reuters.com/tag95w (完)

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