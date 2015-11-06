《汇市简讯》美元指数走势迟滞，但技术信号显示偏向上行

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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0256 GMT
* 美国非农就业报告公布前，美元指数在亚洲盘呈现狭窄的十字星型态，昨天亦为十字星型态
* 亚洲市场盘整--中国股市沪综指大致持平，日经指数上涨0.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.4%
* 动能指标方面，10日与20日移动均线上移，20日波林格区间扩大，看涨格局建立
* 8月高点98.33为初步目标，接着是4月与2015年高点99.99
* 伦敦盘低点97.75与纽约盘高位98.10分别为初步支撑与阻力
* 技术图表：link.reuters.com/tag95w (完)
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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 白云)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选