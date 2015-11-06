日本股市：日经指数站在19,000点上方，受日圆走软提振

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“今晚的非农就业报告对人气非常重要，关系到美联储12月份是否会加息，”Parry International Trading的董事总经理Gavin Parry称。
“对于面向美国消费者的日企而言，该数据还是考察美国消费者信心的一个窗口，因此汽车行业对该数据会特别关心，”Parry称。
市场人士称，非农就业报告如强劲，则将提升美联储12月份启动加息的可能性，日圆对该数据的反应将是未来情况的试金石。
“如果数据公布后，日圆恢复疲软趋势，则日股将继续反弹，”瑞信股票业务负责人Stefan Worrall称。
日本东证股价指数(TOPIX)精密仪器分项指数 涨1.2%。
高田 继续呈螺旋式下跌。
东证股价指数 涨0.3%至1,559.89点。JPX日经400指数 早盘收涨0.4%至14,031.33点。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选