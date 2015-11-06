日本股市：日经指数站在19,000点上方，受日圆走软提振

“今晚的非农就业报告对人气非常重要，关系到美联储12月份是否会加息，”Parry International Trading的董事总经理Gavin Parry称。

“对于面向美国消费者的日企而言，该数据还是考察美国消费者信心的一个窗口，因此汽车行业对该数据会特别关心，”Parry称。

市场人士称，非农就业报告如强劲，则将提升美联储12月份启动加息的可能性，日圆对该数据的反应将是未来情况的试金石。

“如果数据公布后，日圆恢复疲软趋势，则日股将继续反弹，”瑞信股票业务负责人Stefan Worrall称。

日本东证股价指数(TOPIX)精密仪器分项指数 涨1.2%。

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