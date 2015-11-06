美国能源：2016年页岩油厂商将大幅削减预算

路透休斯顿/纽约11月6日 - 美国页岩油生产商在原油价格腰斩后已大幅削减了2015年预算，明年更可能会勒紧裤腰带，进一步缩减支出，为长期低迷做好准备。

包括戴文能源(Devon Energy) 、大陆资源公司(Continental Resources) 和马拉松石油公司(Marathon Oil Corp) 等在内的最大页岩油企业本周公布了2016年初步资本支出计划，或将有两位数的降幅。

今年已有很多油企将资本支出缩减了30%-40%，如若再降，这些公司的预算将远远低于页岩油繁盛时期的水平。美国页岩油繁荣一直持续到了2014年年中。成本下降和生产率提高将使这些公司能够维持页岩油产量基本不变。

总部位于俄克拉荷马州的Chesapeake Energy 执行长Doug Lawler表示，2016年的支出将“以一种有效的方式”削减。

“我们预计将有进一步支出削减，石油勘探和生产企业都在量入为出，”穆迪分析师Peter Speer表示。该评级机构预计2016年的资本支出将至少下降10%-15%。

戴文能源预计，明年用于勘探和生产的支出为20亿-25亿美元，低于今年的大约40亿美元。马拉松石油的支出计划要砍掉大约10亿美元。

在北达科他州生产石油的Oasis Petroleum 表示，预计2016年用于勘探和新油井完工的支出规模为3.5亿美元，比今年相应的计划支出规模少了约2亿美元。

Oasis管理人士表示，支出削减中的一半是因为油井成本下降，这家总部在休斯顿的公司今年迄今已将油井成本压低了30%；另外一半则是来自销售成本的下降。

北达科他州第二大油企大陆资源公司表示，明年需支出15-16亿美元，以维持每日约20万桶油当量的产量。这还不到今年大概34亿美元支出计划的一半。

Oasis和大陆资源公司称，将在未来两个月公布2016年具体支出计划。(完) (编译 王颖；审校 白云)