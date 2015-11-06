国际油市：WTI将取代布兰特原油，重获标普高盛商品价格指数权重桂冠

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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* 2016年WTI在标普高盛商品价格指数中的权重将升至23.04%
* 布兰特原油的权重将降至20.43%
* 成交量是上调WTI权重的考量因素之一--指数管理公司
路透11月5日 - 标普道琼斯指数有限公司周四称，广受关注的大宗商品指数--标普高盛商品价格指数(GSCI)即将恢复美国原油指标价占据权重排行榜首位的格局，允许布兰特原油指标价占主导地位的时间也不过才一年而已。
标普道琼斯指数有限公司为该指数管理方，称提升美国西德克萨斯中质油(WTI)权重的理由是此合约流动性上升。
该公司发布声明称，在2016年重新调节标普高盛商品价格指数权重系统时，WTI的权重将上升2.13个百分点至23.04%，调整于1月份生效。
声明称，布兰特原油的权重将下降1.1个百分点至20.43%。
“WTI的成交量和价格是推动百分比权重变动的原因所在，”标普道琼斯指数有限公司发言人Miriam Hespanhol在一份电子邮件中称。
路透图表显示，WTI日均成交量约4.16亿口，一年前约3.7亿口，2013年11月约为2.25亿口。
市场参与者称，除流动性外，WTI在交付方面的表现也变得更好。(完) (编译 刘秀红；审校 杜明霞)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选