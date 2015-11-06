《全球汇市》美元接近三个月高位，待从美国就业数据中挖掘加息线索

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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多伦多RBC Dominion Securities首席技术分析师George Davis在报告中表示，美元如果收在121.75阻力位上方，将是突破过去几周交投区间的讯号，可能上探123左右的阻力。
英镑 周四下跌1.2%，创下8月底以来最大跌幅，此前英国央行总裁排除了紧接美联储脚步之后升息的看法。
英国央行周四宣布维持指标利率不变，对于提前升息近关情怯。央行表示即使明年全年借贷成本维持不变，近零水平的英国通胀率也仅会缓步回升。 央行也指出过去三个月，英国经济的外部风险有所升高。
英镑/美元持于1.5216美元，接近周四所及三周低点1.5205。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0883 1.0881 0.02 -10.04 1.2097
美元/日圆 121.68 121.74 -0.05 1.86 119.68
欧元/日圆 132.42 132.48 -0.05 -8.81 144.78
美元/瑞郎 0.9950 0.9947 0.03 0.09 0.9941
英镑/美元 1.5208 1.5205 0.02 -2.34 1.5573
美元/加元 1.3158 1.3165 -0.05 13.26 1.1618
澳元/美元 0.7141 0.7140 0.01 -12.57 0.8168
新西兰元/美元 0.6606 0.6606 0.00 -15.28 0.7797
澳元/日圆 86.890 86.920 -0.03 -11.09 97.750
新西兰元/日圆 80.380 80.420 -0.05 -14.03 93.310
英镑/日圆 185.05 185.11 -0.03 -0.43 186.38
澳元/新西兰元 1.0807 1.0787 0.19 3.23 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 孙国玉/王丽鑫/陈宗琦/刘秀红/郑茵 审校 白云/许娜/杜明霞/孙茉莉/王洋)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选