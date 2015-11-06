《全球汇市》美元接近三个月高位，待从美国就业数据中挖掘加息线索

多伦多RBC Dominion Securities首席技术分析师George Davis在报告中表示，美元如果收在121.75阻力位上方，将是突破过去几周交投区间的讯号，可能上探123左右的阻力。

英镑 周四下跌1.2%，创下8月底以来最大跌幅，此前英国央行总裁排除了紧接美联储脚步之后升息的看法。

英国央行周四宣布维持指标利率不变，对于提前升息近关情怯。央行表示即使明年全年借贷成本维持不变，近零水平的英国通胀率也仅会缓步回升。 央行也指出过去三个月，英国经济的外部风险有所升高。

英镑/美元持于1.5216美元，接近周四所及三周低点1.5205。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0883 1.0881 0.02 -10.04 1.2097

美元/日圆 121.68 121.74 -0.05 1.86 119.68

欧元/日圆 132.42 132.48 -0.05 -8.81 144.78

美元/瑞郎 0.9950 0.9947 0.03 0.09 0.9941

英镑/美元 1.5208 1.5205 0.02 -2.34 1.5573

美元/加元 1.3158 1.3165 -0.05 13.26 1.1618

澳元/美元 0.7141 0.7140 0.01 -12.57 0.8168

新西兰元/美元 0.6606 0.6606 0.00 -15.28 0.7797

澳元/日圆 86.890 86.920 -0.03 -11.09 97.750

新西兰元/日圆 80.380 80.420 -0.05 -14.03 93.310

英镑/日圆 185.05 185.11 -0.03 -0.43 186.38

澳元/新西兰元 1.0807 1.0787 0.19 3.23 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价