中国债市动态：消息面淡静现券窄幅波动，短期延续整理关注下周数据

路透上海11月6日 - 中国银行间债市周五早盘现券窄幅波动，IRS（利率互换）小幅下滑；上日午后收益率一度在国债期货反弹引领下回落，随着今日期货趋稳，消息面亦淡静，现券暂缺乏推动因素，短期料整理走势将延续。

交易员并指出，11月经济数据将在下周陆续发布，近期基本面显露的一些向暖迹象是否确实，届时将有更清晰的印证，如果经济仍无实质性起色，基本面仍将支撑债市。

“上午还在区间小幅波动吧，10年国债150023就是在3.105%-3.12%之间，”上海一银行交易员称。

他认为，年末资金面应该没什么太大问题，债市收益率即便暂时难再拓展向下空间，但往上应该是没什么空间的，持券风险还不大，而且资产荒的问题还是没有得到根本的解决。

一级市场方面，财政部上午招标发行两期国债，其中一年国债中标利率为2.41%，接近此前2.40%的市场预测均值。同时招标的三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率2.3724%，较二级估值明显偏高，或因该期债将于次年春节到期，可能占用长假期间资金，因此需求偏弱。

上海一券商交易员则谈到，利率债在调整后总体风险不大，而由于近期信用风险事件不断，信用债“防踩雷”仍需高度关注，对于一些周期性行业的债券尤其要谨慎。

中国水泥生产商--山水水泥 周四称，其子公司山东山水水泥一笔将于下周四（12日）到期的境内20亿元人民币票据（15山水SCP001）偿付存在不确定性，事件或会触发集团其他债务交叉违约。

中诚信国际信用评级公司此前再次下调山东山水主体及相关债项信用等级，由AA调整至A+，并列入可能降级的观察名单。

10年期国债活跃券150023最新报价 在3.1250%/3.08%，与上日尾盘相同；相近期限国开债150218券最新报价 在3.5050%/3.47%，上日为3.49%/3.47%。