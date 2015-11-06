日本金融：国内大银行为日经收购金融时报安排9.86亿美元过桥贷款

路透东京11月6日 - 据知情人士周五透露，日本几家大银行正在为日经(Nikkei Inc)斥资13亿美元收购金融时报的交易安排规模1,200亿日圆(9.86亿美元)的银团贷款。

今年7月，日本最大商业报纸日本经济新闻同意以8.44亿英镑(13亿美元)收购金融时报，这是日本媒体业最大的一桩海外交易。

日本经济新闻在宣布该消息时称，预计交易将于今年年底之前完成。

知情人士称，三井住友银行本月将向日经提供1,200亿日圆的过桥贷款；他们未被授权公开讨论此事。

三井住友和另外四家银行--瑞穗银行、三菱东京日联银行、Resona银行和三井住友信托银行--计划明年2月提供1,200亿日圆永久贷款。