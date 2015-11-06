日本金融：国内大银行为日经收购金融时报安排9.86亿美元过桥贷款

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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路透东京11月6日 - 据知情人士周五透露，日本几家大银行正在为日经(Nikkei Inc)斥资13亿美元收购金融时报的交易安排规模1,200亿日圆(9.86亿美元)的银团贷款。
今年7月，日本最大商业报纸日本经济新闻同意以8.44亿英镑(13亿美元)收购金融时报，这是日本媒体业最大的一桩海外交易。
日本经济新闻在宣布该消息时称，预计交易将于今年年底之前完成。
知情人士称，三井住友银行本月将向日经提供1,200亿日圆的过桥贷款；他们未被授权公开讨论此事。
三井住友和另外四家银行--瑞穗银行、三菱东京日联银行、Resona银行和三井住友信托银行--计划明年2月提供1,200亿日圆永久贷款。
这五家银行未予置评。记者未能立即联系到日经人士置评。(完) (编译 王颖；审校 白云)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选