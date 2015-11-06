中国汇市：人民币早盘小幅下跌，离岸市场干预促跌幅收窄

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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* 人民币早盘小幅下跌
* 中间价继续走弱至一周最低
* 离岸人民币遭干预急升200点，促在岸跌幅收窄
* 短期仍将震荡小幅走弱
路透北京11月6日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅下跌，受中间价连四天走弱至一周低点带动。交易员指出，离岸市场走弱带动在岸盘初一度下跌逾百点，创一周新低，但随后离岸市场遭干预后紧急拉升汇价，带动在岸汇价跌幅收窄。
他们指出，整体盘面仍在央行掌控中，而受美元指数上涨影响，离岸和在岸人民币汇价中枢亦在节节下滑，只是频繁出现的干预令汇价下跌节奏放缓。另一方面，受中资大行护盘影响，市场情绪整体趋于谨慎，交投不甚活跃。
“早盘（美元对人民币）开盘价比较高，中间价在往上...离岸一下来，在岸就跟着下来了”。一外资行交易员指出。
另有股份行交易员指出，如果中资大行的结汇盘一旦减少，市场会很快走弱，这也是为什么市场仍有不少购汇需求。市场预期最近人民币仍震荡小幅走贬。
离岸人民币兑美元 周五早盘半小时内行情上演大反转，从盘中低点6.3790急涨逾200个点子至6.3550，后有所回落，与在岸价差亦由昨日逾250个点子收敛至170个点子以内。交易员表示，此大手笔的突袭急拉一度让市场交易人士有所慌乱。
北京时间11:53，人民币兑美元 即期报6.3490元，上日收报6.3466元。今日人民币兑美元中间价 报6.3459元，上日中间价为6.3381元。人民币兑美元即期成交额 为61.67亿美元，上日半日为58.23亿美元，最近成交均相对低迷。
全球汇市方面，美元周五持坚，投资者绷紧神经等待即将出炉的美国非农就业数据，看其是否强劲到足以巩固美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月将升息的预期。美元指数 持稳于97.927，接近周四触及的三个月高点98.135.
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3496。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5205元, 上日尾盘为6.5205元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3645/6.365元, 上一交易日尾盘报6.3728元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子/李文科; 审校 杨淑祯)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选