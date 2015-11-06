中国汇市：人民币早盘小幅下跌，离岸市场干预促跌幅收窄

* 人民币早盘小幅下跌

* 中间价继续走弱至一周最低

* 离岸人民币遭干预急升200点，促在岸跌幅收窄

* 短期仍将震荡小幅走弱

路透北京11月6日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅下跌，受中间价连四天走弱至一周低点带动。交易员指出，离岸市场走弱带动在岸盘初一度下跌逾百点，创一周新低，但随后离岸市场遭干预后紧急拉升汇价，带动在岸汇价跌幅收窄。

他们指出，整体盘面仍在央行掌控中，而受美元指数上涨影响，离岸和在岸人民币汇价中枢亦在节节下滑，只是频繁出现的干预令汇价下跌节奏放缓。另一方面，受中资大行护盘影响，市场情绪整体趋于谨慎，交投不甚活跃。

“早盘（美元对人民币）开盘价比较高，中间价在往上...离岸一下来，在岸就跟着下来了”。一外资行交易员指出。

另有股份行交易员指出，如果中资大行的结汇盘一旦减少，市场会很快走弱，这也是为什么市场仍有不少购汇需求。市场预期最近人民币仍震荡小幅走贬。

离岸人民币兑美元 周五早盘半小时内行情上演大反转，从盘中低点6.3790急涨逾200个点子至6.3550，后有所回落，与在岸价差亦由昨日逾250个点子收敛至170个点子以内。交易员表示，此大手笔的突袭急拉一度让市场交易人士有所慌乱。

北京时间11:53，人民币兑美元 即期报6.3490元，上日收报6.3466元。今日人民币兑美元中间价 报6.3459元，上日中间价为6.3381元。人民币兑美元即期成交额 为61.67亿美元，上日半日为58.23亿美元，最近成交均相对低迷。

全球汇市方面，美元周五持坚，投资者绷紧神经等待即将出炉的美国非农就业数据，看其是否强劲到足以巩固美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月将升息的预期。美元指数 持稳于97.927，接近周四触及的三个月高点98.135.

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3496。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5205元, 上日尾盘为6.5205元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3645/6.365元, 上一交易日尾盘报6.3728元。