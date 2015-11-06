《汇市简讯》新西兰元/美元变动不大，暂时守住0.66美元

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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0333 GMT
* 新西兰元/美元日内几无变动；最新报0.6611，盘中区间位于0.6599-0.6618
* 美国非农就业报告公布前，亚洲市场偏向观望，但可能错过一波行情
* 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德，稍早表达相当强硬立场，与些许嘲讽言论
* 他称，美国就业数据的重要性被过度渲染，就业岗位增加10-12.5万个仍是可接受的
* 有些人建议在0.66卖出新西兰元/美元；目标下看0.62 (完)
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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选