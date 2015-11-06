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亚洲 | 2015年 11月 6日 星期五 12:15 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元变动不大，暂时守住0.66美元

0333 GMT

* 新西兰元/美元日内几无变动；最新报0.6611，盘中区间位于0.6599-0.6618

* 美国非农就业报告公布前，亚洲市场偏向观望，但可能错过一波行情

* 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德，稍早表达相当强硬立场，与些许嘲讽言论

* 他称，美国就业数据的重要性被过度渲染，就业岗位增加10-12.5万个仍是可接受的

* 有些人建议在0.66卖出新西兰元/美元；目标下看0.62 (完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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