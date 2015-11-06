欧洲金融：欧元区货币市场借贷业务减少，罪魁祸首是QE而非负利率

路透伦敦11月5日 - 去年欧洲央行将准备金存款利率下调至负值时，很多分析师曾警告称，这样做会将货币市场利率推得很低，打击银行间拆借的积极性。

但实际数据显示，欧元区货币市场隔夜借贷活动基本上未受负利率影响。

不过，自欧洲央行3月份启动数万亿欧元的购债计划以来，借贷活动已有大幅下降。

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虽然负利率料会打击银行间借贷的供应一方，但量化宽松措施也打击了需求一方，因为欧洲央行的购债举措向市场注入了大量资金，银行手里不差钱。

当前大量的资金似乎在一定程度上对欧元区经济起到了帮助作用，银行面向企业和消费者的贷款有所上升。若进一步放松政策，是否能加快经济复苏步伐还需拭目以待。

欧洲央行现在成了银行业流动性最主要的供应方，而不仅仅是特殊情况下的“最后贷款人”，这会带来较大的长期风险。

由于现在多数资金都由欧洲央行提供，成本也很低廉，导致其他提供流动性的行业活动可能会萎缩，甚至达到使其业务岌岌可危的地步。