中国货币市场：资金宽松不改回购利率略跌，放杠杆需求致隔夜成交旺盛

路透上海11月6日 - 中国银行间市场周五主要回购利率略跌，资金面仍维持宽裕局面。交易员表示，放杠杆需求致隔夜品种成交活跃，而可交换债资金在途对部分押信用债的中小机构扰动尚未全消，致其拆借仍显不易。

交易员称，供给方面，部分股份制银行虽出资规模有所收敛，但大行仍充足供应，流动性暂无忧；下周开始月中缴税对资金将整体产生一定抽离，但是资金面整体总量并不足虑，结构性调整将成近期价格波动主要原因。

“资金松的哦，股份制出的都不是太多，但大行还是有钱的，能保证供应。”上海一银行交易员表示，质押利率债的机构还是相当好借的。

她并指出，国盛可交换债缴款结束，但是资金尚在途，而部分农信社等中小机构杠杆放的比较大，隔夜需求旺盛，但是又是质押信用债品种，所以导致资金拆借难度稍微大一点。

上海国盛集团有限公司此前公告，11月5日发行不超过50亿元人民币可交换债，期限六年，用于交换的股票标的为上海建工 A股股票；网下申购资金自11月4日开始缴纳，该期债发行期为11月5日-9日。

华北一银行交易员认为，上日例行存准调整有款项退还，资金比较宽裕，短期看不到明显扰动因素，下周开始缴税应该对资金有一定抽离，但是预计也不会造成太大扰动。

随着中国双降后资金面充裕局面不改，央行公开市场本周逆回购延续少量平价象征性操作。分析人士表示，决策层最新表态强调建设适应市场需求利率调控机制，在货币总量宽松背景下，逆回购价格指引风向标作用进一步被强化，料短期低量常态化操作仍将持续。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:12 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7503 1.7623 -1.20

七天 2.2843 2.2884 -0.41

14天 2.6069 2.6099 -0.30 上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.7050 0.9250 +178.00

七天 2.2000 1.8700 +33.00

14天 2.2100 1.8850 +32.50 回购定盘利率

其中:隔夜 1.7600 1.7600 +0.00

七天 2.3200 2.3100 +1.00

14天 2.6100 2.6400 -3.00 Shibor

其中:隔夜 1.7870 1.7870 +0.00

七天 2.2850 2.2880 -0.30

三个月 3.0355 3.0405 -0.50 ----------------------------------------------------------------(完)