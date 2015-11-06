台湾股市：收跌1.8%获利了结卖单出笼，受美非农数据等不确定因素影响

路透台北11月6日 - 台湾股市周五收跌1.8%。分析师表示，受美国今晚将公布非农业就业数据、明日两岸领导人“马习会”将登场等不确定因素影响，加上台股短线涨幅已大，引爆获利了结卖压出笼；短线应留意指数是否有效跌破月线。

台湾加权股价指数 收报8,693.57点，跌1.77%；目前月线在8,650.7点。今日成交初值 为1,120.33亿台币，上交易日修正后为1,070.32亿。

〞现在是类股轮动，但业绩不错的重要权值股可以持续追纵。〞日盛投顾分析师钟国忠说。

凯基投顾总经理朱晏民指出，受惠于台币兑美元 第三季贬值6.5%，反应在企业财报的汇兑效应都不错，但在台股短线急涨后，随指数靠近9,000点，且经济基本面未见改善，获利了结卖单大举出笼。

但他认为，近来欧美股市表现不差，且市场资金宽松，整体而言资金面仍较有利台股表现。

兆丰投顾一不愿具名分析师则称，今天指数虽收长黑，惟周线仍收红并仍在月线以上，目前仍维持指数有望挑战9,000点的看法。短线应留意指数是否有效跌破月线，且轮动速度越来越快，操作难度越来越高，投资人手脚要快。

分析师预估，下周一指数区间暂看8,650-8,750点。

亚洲股市周五下滑，投资者在静候美国非农就业报告，预计数据将支持美联储最早下月加息的可能性。 本地时间14:25，MSCI亚太明晟指数 跌0.44%。