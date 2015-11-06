美国个股：威朗股价暴跌至两年半最低，但CEO获亿万富翁Ackman力挺

路透波士顿/纽约11月5日 - 亿万富翁投资者Bill Ackman周四表达了对威朗制药(Valeant Pharmaceuticals) 执行长的信心。该制造商当前股价跌幅达20%之多，触及2013年以来最低水平，主要受围绕该公司业务操作的担忧拖累。

威朗执行长Michael Pearson正面临越来越大的压力。该公司周四股价已由8月5日时的263.70美元跌至80美元下方，归因于药品高加价审查以及对其利用专卖药房Philidor Rx Services夸大营收的指控。

虽然威朗对这些指控矢口否认，但并没有打消投资者的疑虑，因为又有关于Philidor帐务操作存疑点的报导浮出水面。

股价周四大跌的触发因素之一是，华尔街日报报导称，Ackman告诉威朗一位董事会成员，Pearson可能需要走人。当日稍晚，Ackman对于这位执行长的领导能力及其愿意采取符合投资者最佳利益的措施表达出信心。

据路透看到的Ackman写给Pearson的电子邮件称，“您是我认识的最为以股东为导向的执行长之一，我相信，您和您的董事会成员正在考虑任何及所有有利于股东及其它利益相关者的可选方案。”(完) (编译 刘秀红；审校 戴素萍)