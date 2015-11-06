台湾债市：10年券殖利率微收升，美非农就业数据公布前观望气氛趋浓

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 10年券殖利率微收升，观望气氛浓行情陷胶着
* 关注美非农数据及央行后续动作，多空双方各有顾忌
* 下周一10年104/12R殖利率区间暂看1.17-1.22%
路透台北11月6日 - 台湾10年期公债104/12R 发行前殖利率周五微收升。交易员指出，因今晚美国将公布非农业就业数据，且市场担心台湾央行后续可能会有动作，及下周将标债，今天市场观望气氛较浓，料短线将陷区间整理。
他们表示，央行昨天宣布调降14天期定存单利率后，当日殖利率大幅走低；但短线〞微降息〞题材反应完毕，在多头追价意愿低，空方又不敢轻举妄动之下，致今日行情陷入胶着。
〞多方担心美国非农数据，空方却担心接下来央行还有动作，双方都不敢躁进，只是小玩一下。〞一位大型公股银行主管说。
一大型证券商主管认为，央行降14天期定存单利率仅反应364天期定存单得标利率创新低，目的是为了节省冲销成本；后续观察重点在于央行是否降隔夜拆款利率，及14天期定存单发行量有无进一步扩大，若发行量明显扩大且成冲销主力，届时殖利率有望往下走。
台湾央行周四表示，本月9日将加发14天定存单利率降至0.36%(原为0.38%)；央行一位不愿具名官员表示，调低14天定存单利率主要反应货币市场短率下行。
交易员预估，下周一五年公债104/13期殖利率区间在0.72-0.80%；10年公债104/12R期则在1.17-1.22%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期
5 104/13 +0.20 0.7600% *0.7535-0.7610% 7.50 10 104/12R +0.60 1.1950% 1.1830-1.1960% 43.50
*表示创该券发行以来新低。
浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
浏览《台湾重要政经日程》，请点选
30 104/11 没有成交
20 104/14 没有成交
10 104/12 1.1880
5 104/13 0.7600
3 104/1 没有成交
2 104/10 没有成交 (完) (记者 罗两莎; 审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选