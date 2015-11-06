台湾债市：10年券殖利率微收升，美非农就业数据公布前观望气氛趋浓

* 10年券殖利率微收升，观望气氛浓行情陷胶着

* 关注美非农数据及央行后续动作，多空双方各有顾忌

* 下周一10年104/12R殖利率区间暂看1.17-1.22%

路透台北11月6日 - 台湾10年期公债104/12R 发行前殖利率周五微收升。交易员指出，因今晚美国将公布非农业就业数据，且市场担心台湾央行后续可能会有动作，及下周将标债，今天市场观望气氛较浓，料短线将陷区间整理。

他们表示，央行昨天宣布调降14天期定存单利率后，当日殖利率大幅走低；但短线〞微降息〞题材反应完毕，在多头追价意愿低，空方又不敢轻举妄动之下，致今日行情陷入胶着。

〞多方担心美国非农数据，空方却担心接下来央行还有动作，双方都不敢躁进，只是小玩一下。〞一位大型公股银行主管说。

一大型证券商主管认为，央行降14天期定存单利率仅反应364天期定存单得标利率创新低，目的是为了节省冲销成本；后续观察重点在于央行是否降隔夜拆款利率，及14天期定存单发行量有无进一步扩大，若发行量明显扩大且成冲销主力，届时殖利率有望往下走。

台湾央行周四表示，本月9日将加发14天定存单利率降至0.36%(原为0.38%)；央行一位不愿具名官员表示，调低14天定存单利率主要反应货币市场短率下行。

交易员预估，下周一五年公债104/13期殖利率区间在0.72-0.80%；10年公债104/12R期则在1.17-1.22%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期

5 104/13 +0.20 0.7600% *0.7535-0.7610% 7.50 10 104/12R +0.60 1.1950% 1.1830-1.1960% 43.50

*表示创该券发行以来新低。

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30 104/11 没有成交

20 104/14 没有成交

10 104/12 1.1880

5 104/13 0.7600

3 104/1 没有成交