《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(11月2日-6日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周下跌0.6%。人民币本周一快速下跌，回吐过半上周五涨幅，随后虽跌势收窄但整体表现明显偏弱；而国际美元创三个月新高，美联储加息预期升温，明显加剧人民币贬值压力。离岸CNH跌势则有所加大，周五早盘虽一度急涨逾200个点子，但在央行“干预”揣测消失后空头卷土重来，令汇价快速回落，市场重点关注央行是否有所行动。 公开市场操作: --随着中国双降后资金面充裕局面不改，央行公开市场当周逆回购延续少量平价象征性操作。分析人士表示，决策层最新表态强调建设适应市场需求利率调控机制，在货币总量宽松背景下，逆回购价格指引风向标作用进一步被强化，料短期低量常态化操作仍将持续。

他们并认为，虽然最新经济数据显示宏观基本面现企稳迹象，但经济进一步改善仍压力重重，预计未来有望通过包括逆回购在内的PSL、MLF等货币政策工具进一步打造短期及中长期基准利率走廊，疏通资金向实体经济传导渠道，引导利率走势以支撑经济稳增长。

债市: --中国银行间债市当周现券收益率震荡向上，因“双降”后止盈压力持续释放。国债期货表现抢眼，除波动加大外，五年主力合约成交量也创出新高，交投持续活跃。收市后IPO重启消息打破此前盘整的多数预期，需要密切关注交易所信用债等所受影响。

票据: --中国票据市场当周转贴利率继续小幅下行。交易人士表示，银行间资金面持续宽松，同时机构在缺乏资产配置背景下，致票据买需旺盛，出票机构一时难觅，票据价格跌势不止，继续刷新年内低点;预计转贴价格继续走低仍有空间，未来一年期电票价格突破3%位置亦有可能。

股市: --当周沪综指 先抑后扬累计上涨6.1%，最终放量突破3,500点，市场气氛明显活跃。本周多头凭借券商、国企等权重股连续大幅拉抬，利好消息有效点燃市场热情，但场内投机气氛和情绪化色彩较浓，股指将进入前期密集成交区，后市仍需关注量能配合。

期市： --上海期交所沪金当周大跌逾3%，盘初最低达到227.2元，创近三个月新低。国际金价本周料将创下八个月来最大跌幅，因投资者为美国今年可能升息调整持仓，将资金撤出黄金基金。市场焦点放在美国今日稍晚公布的非农就业报告，以研判经济力道，及其对美联储货币政策的影响。沪金主力合约 周五收报227.8元。