主要国家经济指标预测--11月9日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月8日(日) 2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 -- 12,489 11月9日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 10月 -- -2.7% 网络招聘广告 -- +4.0% 0130 日本加班工资(较上年同期) 9月 -- +1.5% 0700 德国经季节调整出口(较前月) 9月 +2.1% -5.20% 进口(较前月) +0.9% -3.1% 贸易收支(亿欧元) 顺差200 顺差196 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 11月 正13.2 正11.7 1315 加拿大房屋开工(万户) 10月 20 23.07 1500 美国就业趋势指数 11月 -- 128.8 2100 韩国出口物价(较上年同期) 10月 -- -1.9% 进口物价(较上年同期) -- -13.0% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 10月 -- +0.9% (较上年同期) -- +6.1% 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 10月 -- +2.6% 2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 9月 盈余22,352盈余16,531 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0500 日本同时指标(较前月) 9月 -0.3 -- 领先指标 -2.1 -- 0700 德国工业生产(较前月) 9月 -1.1% +0.5% 0745 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 9月 赤字475 -- 0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 9月 逆差33.8 -- 进口(亿欧元) 407.82 -- 出口(亿欧元) 373.98 -- 0930 英国工业生产(较前月) 9月 -0.2% -0.1% (较上年同期) +1.1% +1.3% 制造业产出(较前月) +0.8% +0.4% (较上年同期) -0.6% -0.9% 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 9月 逆差20.76 逆差33.0 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差93.51 逆差106.0 1330 美国非农就业岗位(万个) 10月 增加27.1 增加18.0 民间就业岗位(万个) 增加26.8 增加16.5 制造业就业岗位(万个) 持平 减少0.5 政府部门就业岗位(万个) 增加0.3 -- 失业率 5.0% 5.1% 平均时薪(较前月) +0.4% +0.2% 每周平均工时 34.5 34.5 劳动力就业参与率 62.4% -- 1330 加拿大建筑许可(较前月) 9月 -6.7% +1.3% 1330 加拿大就业岗位变动(万人) 10月 增加4.44 增加1.0 失业率 7.0% 7.1% 就业参与率 66.0% 65.85% 2000 美国消费者信贷(亿美元) 9月 增加289.2 增加175.0 (完)