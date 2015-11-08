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亚洲 | 2015年 11月 9日 星期一 07:30 BJT

****主要国家经济指标预测--11月9日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      预估值     前值
    
    11月8日(日)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                        10月          --     12,489

    11月9日(一)
    0030 澳洲ANZ报纸招聘广告                         10月          --      -2.7%
                网络招聘广告                                       --      +4.0%
    0130 日本加班工资(较上年同期)                     9月          --      +1.5%
    0700 德国经季节调整出口(较前月)                   9月        +2.1%    -5.20%
                       进口(较前月)                              +0.9%     -3.1%
                       贸易收支(亿欧元)                        顺差200   顺差196
    0930 欧元区Sentix投资者信心指数                  11月       正13.2    正11.7
    1315 加拿大房屋开工(万户)                        10月           20     23.07
    1500 美国就业趋势指数                            11月          --      128.8
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                    10月          --      -1.9%
             进口物价(较上年同期)                                  --     -13.0%
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)                10月          --      +0.9%
                             (较上年同期)                          --      +6.1%
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                10月          --      +2.6%
    2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆)             9月   盈余22,352盈余16,531
  

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    
    0500 日本同时指标(较前月)                           9月      -0.3        -- 
             领先指标                                            -2.1        -- 
    
    0700 德国工业生产(较前月)                           9月     -1.1%      +0.5%
    0745 法国年内迄今预算收支(亿欧元)                   9月   赤字475        -- 
    0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)                 9月  逆差33.8        -- 
                       进口(亿欧元)                            407.82        -- 
                       出口(亿欧元)                            373.98        -- 
    0930 英国工业生产(较前月)                           9月     -0.2%      -0.1%
                     (较上年同期)                               +1.1%      +1.3%
             制造业产出(较前月)                                 +0.8%      +0.4%
                       (较上年同期)                             -0.6%      -0.9%
    0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)               9月 逆差20.76   逆差33.0
              全球商品贸易收支(亿英镑)                      逆差93.51  逆差106.0
    1330 美国非农就业岗位(万个)                        10月  增加27.1   增加18.0
         　　民间就业岗位(万个)                              增加26.8   增加16.5
         　　制造业就业岗位(万个)                                持平    减少0.5
         　　政府部门就业岗位(万个)                           增加0.3        -- 
         　　失业率                                              5.0%       5.1%
         　　平均时薪(较前月)                                   +0.4%      +0.2%
         　　每周平均工时                                        34.5       34.5
        　　 劳动力就业参与率                                   62.4%        -- 
    1330 加拿大建筑许可(较前月)                         9月     -6.7%      +1.3%
    1330 加拿大就业岗位变动(万人)                      10月  增加4.44    增加1.0
               失业率                                            7.0%       7.1%
               就业参与率                                       66.0%     65.85%
    2000 美国消费者信贷(亿美元)                         9月 增加289.2  增加175.0
(完)

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