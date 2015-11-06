中国经济：3%的赤字率和60%负债率红线可反思调整--副财长

路透北京11月6日 - 中国财政部副部长朱光耀周五称，当前全球经济面临2009年以来最为严峻复杂的形势，从金融危机的教训中，需要考虑传统的经济学理论是否要做调整，3％的赤字率红线、60％的负债率红线是否可以反思调整。

财新网援引朱光耀在第六届财新峰会上称，当前IMF（国际货币基金组织）官员公开表示，世界经济有可能陷入新一轮衰退，这种对经济走势的基本判断的改变需要重视。

“从金融危机教训可以反思，3％的赤字率红线和60％的负债率红线，是不是一个绝对科学的标准，是否可以调整，这些观念的僵化并不利于改革，要在实践中调整，形成有指导意义的经济学理论。”朱光耀称。

他强调，2015年是自全球金融危机以来，形势最为严峻和复杂的一年，IMF连续4次下调增长率判断，目前调整为3.1％，当前全球增长仅为－0.01％，是最低增长率。从贸易量看，WTO对全球贸易增长的最新预期是2.8％，低于全球经济增长率，这是一个新挑战。

朱光耀提醒，2015年发展中国家的贸易增长率低于发达国家，这是第一次，需要特别警惕，新兴市场作为全球增长源泉，面临非常大的挑战。此外，大宗商品价格下跌，跌幅都在40％以上。这种情况2016年会不会持续要观测。

他还强调，一些重要新兴市场国家2015年下行压力比较大，最近一次IMF上调了美国增长率，对中国维持了6.8％的判断。统计局公布中国前三季度GDP增长率6.9％，“这是一个难能可贵的速度，反映了中国经济基本面良好。”

此外，他并表示，主要发达经济体的货币政策出现了明显不同趋向，会影响整个国际金融市场的走势和全球经济。