更正-台湾货币市场：短率依旧持稳低位，下周整体市场资金情势料续偏滥

(更正第五段表格内，上日收盘的一周拆款利率区间为〞0.280-0.375%〞，非〞0.300-0.37 5%〞) * 短率依旧持稳低位 * 下周资金情势料续偏滥 * 短票、RP利率持于低档 记者 詹静宜 路透台北11月6日 - 台湾银行间短率周五持稳低位。资金调度人员指出，目前银行间资 金水位普遍高涨，短率依旧贴紧低位，下周央行存单到期金额高达2兆(万亿)台币，市场资 金情势料续偏滥，短率可望续处低档。 他们表示，尽管央行微降14天期定存单利率至0.36%，对拆款利率并未造成明显影响， 归咎原因在于上月加发的14天期定存单金额仅约240亿台币，预料本月加发的14天期存单量 能也不会太大，因此对拆款市场影响相当有限，反倒成为短票及RP议价的筹码。 〞央行连隔拆都不认真收，存单就没什么好期待的。〞一位大型民营银行资调人员说。 至于下周二(10日)央行将标售两年期定存单，发行金额300亿台币；银行间资调人士表 示，由于周二标售的一年期定存单得标利率仅0.389%，较前次标售均标0.417%降2.8个基点 ，市场预期此次两年期存单得标利率也会较上月标售均标的0.505%走跌2-3个基点。 本地时间13:35时 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.418 32.178 台湾加权股价指数<.TWII 8,693.57 8,850.18 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.301% 0.301% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.280-0.320% 0.270-0.330% --一周拆款利率区间 0.300-0.375% 0.280-0.375% **发票量略增** 短票市场方面，大型票券资调人士表示，周五发票量例行性增温，甚至有票券商今日发 票量较平日增加一倍之多，但仍旧难以满足市场强劲的买票需求，短票利率交投逐渐靠向区 间低位。 〞今天票量比较多也都被抢光光。〞一位大型票券交易主管说。 另位大型票券资金调度员也提及，依照目前市场买票需求来量，现在票量只能以杯水车 薪来形容，下周市场料维持钱多票少的情况，显示短票利率仍有再降空间。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.39%，部分成交0.40%，持平 上日；60天期、90天期短票利率主要成交在0.41%和0.42%，上日亦为0.41%及0.42%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 394%，前日则为0.393%；上日成交量79.26亿台币，前日64.84亿台币。 今日央行存单到期金额为38亿台币，存单发行金额稍晚公布。 下周到期央行定存单总额为2兆(万亿)927.1亿台币，落点分别为：周一7,712.8亿、周 二1,944.5亿、周三4,826.5亿、周四5,887.8亿及周五555.5亿。 拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为173亿台币，累积超额准备412亿台币 、加计前期1%的超额准备达1,426亿台币。 **RP利率徘徊低档** 附买回(RP)利率方面，交易员表示，继央行微降14天期定存单利率后，RP利率交投持续 靠向低位，展望下周资金宽裕依旧，料RP利率仍然贴在低位。 他们指出，尽管今日部分投信略见赎回压力，让投信端资金分配不均，但整体市场资金 过于宽松，RP利率交投持稳于当前低位水准。 〞昨天央行开枪后，三分之二交投都向区间低位靠拢。〞一位大型证券商交易员说。 票券商方面，交易员指出，今日寿险、投信端资金去化压力未如日前沉重，惟宽裕的资 金态势仍让短天期公债RP新承作利率持在0.300%的低位，至于到期续作部分则维持上日低档 水平。 今日证券商10天期公债的附买回利率交投仍持于低档，主要成交在0.40-0.41%，少数成 交在0.42%；10天期以上公司债RP主要成交在0.50-0.51%，少数成交在0.52%。 今天大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率大致持平上日；短天期公债附买回利 率区间落在0.33-0.35%；短天期公司债附买回利率区间在0.35-0.37%。债券附买回成交利率 高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 林高丽)