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亚洲 | 2015年 11月 6日 星期五 14:05 BJT

日本债市：标债结果带来的舒缓情绪推动公债上涨，未理会美债跌势

日本财务省周四标售了2.4万亿(兆)日圆(197亿美元)10年期日本公债，标售结果突显出投资者对较长期公债的需求稳定。

美国公债价格周四下跌，两年期公债收益率触及四年半高点，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在12月升息的预期提振。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.000%

五年期公债 0.040% +0.0 0.040%

10年期公债 0.315% +0.5 0.310%

20年期公债 1.080% +0.5 1.075%

30年期公债 1.370% +1.0 1.360%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.40 -0.02 148.42

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 郑茵/汪红英；审校 王兴亚/张荻)

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