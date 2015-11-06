日本债市：标债结果带来的舒缓情绪推动公债上涨，未理会美债跌势

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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日本财务省周四标售了2.4万亿(兆)日圆(197亿美元)10年期日本公债，标售结果突显出投资者对较长期公债的需求稳定。
美国公债价格周四下跌，两年期公债收益率触及四年半高点，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在12月升息的预期提振。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.000%
五年期公债 0.040% +0.0 0.040%
10年期公债 0.315% +0.5 0.310%
20年期公债 1.080% +0.5 1.075%
30年期公债 1.370% +1.0 1.360%
10年期公债期货 <0#JGB:> 148.40 -0.02 148.42
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 郑茵/汪红英；审校 王兴亚/张荻)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选