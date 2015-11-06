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亚洲 | 2015年 11月 6日 星期五 14:37 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

欧洲央行总裁德拉吉周四表示，将在12月的下次会议决定是否需要扩大购债计划的规模，以应对全球经济
放缓。 
    
    欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四称，通胀预期下滑增加了长期预期脱离目标的风险。冈斯坦西欧称，调查
显示，投资者对欧洲央行能够使通胀率接近2%目标的信心减弱。此番言论再度表明，欧洲央行仍准备行动。 
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    欧洲央行(ECB)管委斯麦茨周四表示，该央行可以调整购债计划的范围、构成和期限，并指外界可能对其
保持物价稳步上涨的目标信心减弱。 
    
    英国央行周四宣布维持指标利率不变，对于提前升息近关情怯。央行表示即使明年全年借贷成本维持不变
，近零水平的英国通胀率也仅会缓步回升。 
    
    亚特兰大联储总裁洛克哈特周四称，美联储刻意通过最新政策声明令投资者相信12月可能升息，这一作法
已获得成功。 
    
    圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示，美联储一直在努力让投资者相信，该央行正准备上调利率，
而现在正面临着一种风险，即就业增长可能出现的放缓被解读为整体经济减速，而后者会导致美联储再次推迟
升息。布拉德称，美联储官员可能需要展开新一轮的沟通，让市场和公众相信：不断下降的月度就业增幅在经
济复苏的当前阶段十分正常，将令美联储仍可能在12月升息。 
    
    挪威央行周四一如预期，将指标利率维持在0.75%不变，并重申可能在未来一年再度降息。 
    
    马来西亚央行周四一如预期将隔夜政策利率维持在3.25%不变，主要考虑到外部环境疲软、民间消费不振
以及较高的通胀率。 
   
    英国央行副总裁夏菲克在周五播出的采访中表示，未来几个月英国就业市场将开始收紧，因英国经济接近
充分就业。 
    
    日本央行总裁黑田东彦称，新兴市场持续放缓可能损及日本企业信心，导致资本支出和涨薪延迟，央行必
须严防这种风险。黑田在周五讲话中重申，日本经济将继续温和复苏，帮助通胀率在2016/2017年财年下半年
加速升向央行2%的目标。 
    
    澳洲央行对经济增长前景的信心增强，而通胀意外温和，提供必要时的降息空间。澳洲央行在季度政策展
望报告中预计，明年多数时间，基础通胀仍将位于2-3%目标区间的底部，该评估与8月相比大幅降低。 
    
  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.5%               2015年7月15日降25基点
  巴西       Selic利率14.25%                2015年7月29日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率1.5%     2015年10月23日降25基点
             一年期贷款利率4.35%            2015年10月23日降25基点
  台湾       重贴现率1.750%                 2015年9月24日降12.5基点
             担保放款融通利率2.125%         2015年9月24日降12.5基点
             短期融通利率4%                 2015年9月24日降12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标1.50%   2015年6月11日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.00%              2015年5月5日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率2.75%              2015年9月10日降25基点
  泰国       一天期附买回利率1.50%          2015年4月29日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率6.75%                2015年9月29日降50基点
             附卖回利率5.75%                2015年9月29日降50基点
  印尼       指标利率7.50%                  2015年2月17日降25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率负0.35%              2015年7月2日降10基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.75%            2015年2月5日降25基点
  挪威       指标利率0.75%                  2015年9月24日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率11%          2015年7月31日降50个基点
                                            
  非洲
  南非       附买回利率6.0%                 2015年7月23日升25基点  
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5
 .25%。(完)
 
 (整理 蔡美珍；审校 白云)

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