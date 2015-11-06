欧洲央行总裁德拉吉周四表示，将在12月的下次会议决定是否需要扩大购债计划的规模，以应对全球经济 放缓。 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四称，通胀预期下滑增加了长期预期脱离目标的风险。冈斯坦西欧称，调查 显示，投资者对欧洲央行能够使通胀率接近2%目标的信心减弱。此番言论再度表明，欧洲央行仍准备行动。 L3T13108P] 欧洲央行(ECB)管委斯麦茨周四表示，该央行可以调整购债计划的范围、构成和期限，并指外界可能对其 保持物价稳步上涨的目标信心减弱。 英国央行周四宣布维持指标利率不变，对于提前升息近关情怯。央行表示即使明年全年借贷成本维持不变 ，近零水平的英国通胀率也仅会缓步回升。 亚特兰大联储总裁洛克哈特周四称，美联储刻意通过最新政策声明令投资者相信12月可能升息，这一作法 已获得成功。 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示，美联储一直在努力让投资者相信，该央行正准备上调利率， 而现在正面临着一种风险，即就业增长可能出现的放缓被解读为整体经济减速，而后者会导致美联储再次推迟 升息。布拉德称，美联储官员可能需要展开新一轮的沟通，让市场和公众相信：不断下降的月度就业增幅在经 济复苏的当前阶段十分正常，将令美联储仍可能在12月升息。 挪威央行周四一如预期，将指标利率维持在0.75%不变，并重申可能在未来一年再度降息。 马来西亚央行周四一如预期将隔夜政策利率维持在3.25%不变，主要考虑到外部环境疲软、民间消费不振 以及较高的通胀率。 英国央行副总裁夏菲克在周五播出的采访中表示，未来几个月英国就业市场将开始收紧，因英国经济接近 充分就业。 日本央行总裁黑田东彦称，新兴市场持续放缓可能损及日本企业信心，导致资本支出和涨薪延迟，央行必 须严防这种风险。黑田在周五讲话中重申，日本经济将继续温和复苏，帮助通胀率在2016/2017年财年下半年 加速升向央行2%的目标。 澳洲央行对经济增长前景的信心增强，而通胀意外温和，提供必要时的降息空间。澳洲央行在季度政策展 望报告中预计，明年多数时间，基础通胀仍将位于2-3%目标区间的底部，该评估与8月相比大幅降低。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.750% 2015年9月24日降12.5基点 担保放款融通利率2.125% 2015年9月24日降12.5基点 短期融通利率4% 2015年9月24日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.75% 2015年9月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率6.0% 2015年7月23日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 蔡美珍；审校 白云)