更新版 1-中国经济：官方指3%赤字率和60%负债率红线可调整，市场速做反应

* 3%赤字率和60%负债率红线可反思调整—中国副财长

* 预示中国未来几年或采取积极扩张的财政政策—分析人士

* 消息影响中国股市午后进一步上扬，国债期货明显下跌 (新增分析师评论和市场反应)

路透北京11月6日 - 中国财政部副部长朱光耀周五称，当前全球经济面临2009年以来最为严峻复杂的形势，从金融危机的教训中，需要考虑传统的经济学理论是否要做调整，3%的赤字率红线、60%的负债率红线是否可以反思调整。

分析人士指出，朱光耀的此番表示，预示中国未来几年可能会采取积极扩张的财政政策，而货币政策也会有进一步放松。受此消息影响，中国股市 午后进一步上扬，国债期货各品种则悉数下跌。

财新网援引朱光耀在第六届财新峰会上称，当前IMF（国际货币基金组织）官员公开表示，世界经济有可能陷入新一轮衰退，这种对经济走势的基本判断的改变需要重视。

“从金融危机教训可以反思，3%的赤字率红线和60%的负债率红线，是不是一个绝对科学的标准，是否可以调整，这些观念的僵化并不利于改革，要在实践中调整，形成有指导意义的经济学理论。”朱光耀称。

德国商业银行中国经济学家周浩特地就朱光耀的这段表示发出评论，称在经济面临较大阻力之时，这意味着中国可能在未来几年积极扩张财政政策。今年的财政赤字/GDP占比也可能超过2.3%的目标。而且，财政政策的扩张预示货币政策也会有进一步放松。

朱光耀强调，2015年是自全球金融危机以来，形势最为严峻和复杂的一年，IMF连续4次下调增长率判断，目前调整为3.1%，当前全球增长仅为－0.01%，是最低增长率。从贸易量看，WTO对全球贸易增长的最新预期是2.8%，低于全球经济增长率，这是一个新挑战。

他提醒，2015年发展中国家的贸易增长率低于发达国家，这是第一次，需要特别警惕，新兴市场作为全球增长源泉，面临非常大的挑战。此外，大宗商品价格下跌，跌幅都在40%以上。这种情况2016年会不会持续要观测。

他还强调，一些重要新兴市场国家2015年下行压力比较大，最近一次IMF上调了美国增长率，对中国维持了6.8%的判断。统计局公布中国前三季度GDP增长率6.9%，“这是一个难能可贵的速度，反映了中国经济基本面良好。”

此外，他并表示，主要发达经济体的货币政策出现了明显不同趋向，会影响整个国际金融市场的走势和全球经济。

朱光耀提到，有三个问题值得探讨。首先，世界经济面临重大挑战，问题出在哪，是供给还是需求，还是都出现问题了。他认为，主要问题出在需求方，但也要看到供给方的问题，要综合制定政策，其中G20需要承担历史使命 。其次，需要统一认识增长和结构改革的关系，两者不是对立，而是辩证统一，结合点是包容性增长。最后，对于传统的经济学概念需要反思。