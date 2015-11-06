人民币综述：离岸存款难现趋势性下降，贷款派生料成生力军--PDF版本****

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
离岸人民币的发展是当下最热门的财经话题之一。路透每周五发出离岸人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。 欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选：link.reuters.com/xug95w 欲浏览最近一期综述的繁体版PDF，请点选：link.reuters.com/byg95w 如您希望以电邮形式定期收到该CNH视点,请点选以下链接登记: here
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选