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市场报道 | 2015年 11月 6日 星期五 14:36 BJT

欧股业绩：安联第三季净利下降，因资管规模缩水且保险业务下滑

路透法兰克福11月6日 - 德国保险商安联 公布，第三季净利下降15%，跌幅大于预期，因旗下管理的资产流失且保险业务下滑。

该公司第三季净利为14亿欧元(15亿美元)，低于路透调查的银行及券商作出的最低预估14.4亿欧元。分析师此前平均预计，安联第三季净利将从上年同期的16亿欧元降至15亿欧元。

然而安联仍表示，预计将达到营业利润100亿至108亿欧元全年目标区间的高端。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)

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