欧股业绩：安联第三季净利下降，因资管规模缩水且保险业务下滑

欧洲汇市：英镑小跌，结束走势震荡的一周
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
路透法兰克福11月6日 - 德国保险商安联 公布，第三季净利下降15%，跌幅大于预期，因旗下管理的资产流失且保险业务下滑。
该公司第三季净利为14亿欧元(15亿美元)，低于路透调查的银行及券商作出的最低预估14.4亿欧元。分析师此前平均预计，安联第三季净利将从上年同期的16亿欧元降至15亿欧元。
然而安联仍表示，预计将达到营业利润100亿至108亿欧元全年目标区间的高端。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
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泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。