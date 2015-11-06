欧股业绩：安联第三季净利下降，因资管规模缩水且保险业务下滑

路透法兰克福11月6日 - 德国保险商安联 公布，第三季净利下降15%，跌幅大于预期，因旗下管理的资产流失且保险业务下滑。

该公司第三季净利为14亿欧元(15亿美元)，低于路透调查的银行及券商作出的最低预估14.4亿欧元。分析师此前平均预计，安联第三季净利将从上年同期的16亿欧元降至15亿欧元。