路透基点：群光电能科技循环信贷规模升至45亿台币--TRLPC

路透香港11月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾群光电能科技10月30日签署了一笔45亿台币等值(1.39亿美元等值)的五年期循环信用额度贷款。这项贷款最初的规模原定为等值40亿台币。

台湾合作金库是本项贷款的独家牵头行兼簿记行(MLAB)及额度代理行。玉山银行和第一商业银行以最高等级参贷，其它四家银行作为牵头行，七家银行为参贷行。

这笔可以美元或台币提取的贷款，台币部分利率为三个月或六个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码63基点，税前利率下限设定在1.7%；美元部份利率为三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码118个基点。

当台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor利差超过 30个基点时，借款方将支付超出的利差部分。若支取额低于50%，则承诺费为10个基点。

应收账款充当担保品。融资所得将用于营运资本。

群光电能上一次办理联贷是在2012年5月，当时寻求等值50亿台币的 三年期循环信用额度贷款，台币部分利率为二级市场商票利率加码80个基点，美元部份利率为Libor加码95个基点。