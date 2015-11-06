路透基点：群光电能科技循环信贷规模升至45亿台币--TRLPC

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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路透香港11月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾群光电能科技10月30日签署了一笔45亿台币等值(1.39亿美元等值)的五年期循环信用额度贷款。这项贷款最初的规模原定为等值40亿台币。
台湾合作金库是本项贷款的独家牵头行兼簿记行(MLAB)及额度代理行。玉山银行和第一商业银行以最高等级参贷，其它四家银行作为牵头行，七家银行为参贷行。
这笔可以美元或台币提取的贷款，台币部分利率为三个月或六个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码63基点，税前利率下限设定在1.7%；美元部份利率为三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码118个基点。
当台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor利差超过 30个基点时，借款方将支付超出的利差部分。若支取额低于50%，则承诺费为10个基点。
应收账款充当担保品。融资所得将用于营运资本。
群光电能上一次办理联贷是在2012年5月，当时寻求等值50亿台币的 三年期循环信用额度贷款，台币部分利率为二级市场商票利率加码80个基点，美元部份利率为Libor加码95个基点。
群光电能为群光电子旗下子公司。(完) (编译 王洋; 审校 蔡美珍)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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