《汇市简讯》美元/日圆上涨带动欧元/美元回落，但仍呈区间波动

0629 GMT

* 黑田东彦讲话后美元/日圆买兴改善，导致欧元/美元温和下跌

* 欧元/美元从稍早的高位1.0894回落至1.0874，趋势向下

* 不过在今日稍晚的美国非农就业数据公布前，市场交投清淡

* 1.0900左右开始有欧元/美元卖单，有14.23亿欧元行权价在此水准的期权到期

* 在1.0850前方挂有欧元/美元买单，有12亿欧元行权价在此水准的期权到期

* 待突破的下档目标位有周一低点1.0834、1.0808、以及1.0800(完)

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