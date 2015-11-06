《汇市简讯》美元/日圆上涨带动欧元/美元回落，但仍呈区间波动

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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0629 GMT
* 黑田东彦讲话后美元/日圆买兴改善，导致欧元/美元温和下跌
* 欧元/美元从稍早的高位1.0894回落至1.0874，趋势向下
* 不过在今日稍晚的美国非农就业数据公布前，市场交投清淡
* 1.0900左右开始有欧元/美元卖单，有14.23亿欧元行权价在此水准的期权到期
* 在1.0850前方挂有欧元/美元买单，有12亿欧元行权价在此水准的期权到期
* 待突破的下档目标位有周一低点1.0834、1.0808、以及1.0800(完)
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全部现汇报价 (编译 王洋; 审校 白云)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选