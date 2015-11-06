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亚洲 | 2015年 11月 6日 星期五 15:07 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：市场等候美国非农就业数据

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    * 美元/日圆上涨0.1%，新西兰元/美元下跌0.12%，美元/人民币下跌
0.05%，美元/马币上涨0.28%
    * 日经指数收高0.78%，上证综指收高1.9%，MSCI明晟亚太地区(除日
本)指数下跌0.5%，美国10年期公债收益率2.2343%，美国原油期货上涨0.
6%
    * 日本央行总裁黑田东彦强调中国经济放缓是日本面临的最大威胁
    * 美联储布拉德称10-12.5万的就业增幅对经济来说足矣
    * 美国就业状况料提升12月加息几率。(完)
         
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 (编译 王洋; 审校 张涛)

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