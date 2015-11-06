《汇市简讯》伦敦盘初：市场等候美国非农就业数据

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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0646GMT * 美元/日圆上涨0.1%，新西兰元/美元下跌0.12%，美元/人民币下跌 0.05%，美元/马币上涨0.28% * 日经指数收高0.78%，上证综指收高1.9%，MSCI明晟亚太地区(除日 本)指数下跌0.5%，美国10年期公债收益率2.2343%，美国原油期货上涨0. 6% * 日本央行总裁黑田东彦强调中国经济放缓是日本面临的最大威胁 * 美联储布拉德称10-12.5万的就业增幅对经济来说足矣 * 美国就业状况料提升12月加息几率。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 王洋; 审校 张涛)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选