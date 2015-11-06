全球金市：金价徘徊在八周低位附近，关注美国就业报告

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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“由于对美联储在12月升息的押注增强，金价继续下跌。随着最近几日人气走软，近来的走势看似不易改变，”澳新银行在一份报告中说。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量暴跌至671.77吨，为8月中以来最低。该基金黄金持仓量仅周四就减少8.34吨，为7月17日以来最大单日降幅。
美联储主席叶伦周三表示，如果接下来的经济数据提供支持，12月可能“加息”。
升息料将导致非孳息资产黄金的需求遭受冲击。
今日稍晚的美国非农就业数据若表现稳健，则将进一步巩固12月升息预期。对经济学家的调查显示，美国10月非农就业岗位可能增加18万个，大大高于8月和9月的月均值13.9万个。
其他贵金属中，现货银 和现货铂金 料连续第三周周线下滑。现货钯金 本周已下跌10%，可能录得2011年9月以来最大周线跌幅，受资金大量流出上市交易基金打击。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1109.1 5.55 0.5
现货银 15.05 0.09 0.6
现货铂金 954.8 8.81 0.93
现货钯金 609.3 5.55 0.92
COMEX期金 1108.4 4.2 0.38
COMEX期银 15.03 0.047 0.31 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选