香港个股：中电控股越南合资电厂项目将获得中国国开行投融资

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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路透香港11月6日 - 香港发电及供电商--中电控股 称，其于越南的合资电厂项目将获得中国国家开发银行 的投融资。
在中国国家主席习近平和越南党总书记阮富仲的见证下，中电的合资公司永新与国开行在河内签订备忘录，承诺致力就发展永新三期项目开展投融资合作。
中电的声明并称，该项目将有望成为越南其中一个最先采用进口煤炭的发电厂，总装机容量为1,980兆瓦（三台机组各660兆瓦），电厂位置靠近胡志明市，首台机组预计于2020年投产。
中电财务总裁彭达思表示，“公司期望透过这次与中国内地财务机构和电力设备制造商的合作，以助其客户越南电力集团进一步实现成为东盟地区领先公用事业机构的目标。”（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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